Congreso Fernando Rospigliosi sobre tráfico de armas: “La responsabilidad de Sucamec está acreditada”

Fernando Rospigliosi estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, aseguró que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) tiene “responsabilidad” en el tráfico de armas destapado recientemente por la Policía Nacional.

En Ampliación de Noticias, el fujimorista recordó que en aquel megaoperativo policial se intervinieron a personas que habían adquirido licencias para decenas de armas iguales en Sucamec, pese a lo irregular de esta acción.

“Sucamec ha autorizado la entrega de este tipo de armas a personas que evidentemente no tenían capacidad de adquirirlas, como este señor Aljemiro Sobrado, chofer de combi, o Rudy Fernández, chofer de mototaxi, que compraron decenas de rifles y pistolas iguales”, manifestó.

“La responsabilidad de Sucamec está acreditada, porque ellos le dieron la licencia y tarjeta de propiedad en un tiempo récord. (...) ¿Qué justificación tiene una persona que no tiene los recursos para adquirir armas por 10 mil dólares?”, añadió.



Rechaza versión de Sucamec

Fernando Rospigliosi rechazó que este problema se deba a un vacío en la Ley Nº 30299, que regula el uso de armas, tal como sostuvieron representantes de Sucamec.

“Han salido funcionaron de Sucamec, entre ellos este señor Ronald Rejas (gerente de de Armas, Municiones y Artículos Conexos de Sucamec), mintiendo descaradamente, diciendo que nosotros no tenemos la culpa, la culpa la tiene la ley. Mentira”, señaló el congresista.

“Hay falta de fiscalización y falta de voluntad, porque la Sucamec es la que autoriza la importación de armas y es la que entrega la licencia y tarjeta de propiedad, para que compren las armas. Y si, de pronto, algunas empresas dudosas, por decirlo menos, comienzan a importar cientos de armas, hay que preguntarse por qué. Pero la Sucamec no dice ‘yo no sé nada, yo miro al techo. Soy ciego, sordo y mudo’. No es así, pues”, añadió.

Para el legislador, la actual normativa es “muy buena”, por lo que reiteró su pedido al Ministerio del Interior (Mininter) para que se intervenga la Sucamec. “Esto es un escándalo, y no puede ser que los funcionarios se sigan paseando por los medios diciendo que ‘no podemos hacer nada, estamos atados por la ley’; cosa que es mentira”, sentenció.