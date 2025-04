Fiscalía anuncia demanda de inconstitucionalidad contra modificación de proceso de extinción de dominio, si se promulga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último jueves, el Congreso de la República aprobó, en segunda votación, el dictamen que modifica el proceso de extinción de dominio, el cual está orientado a la acción del Estado frente a bienes patrimoniales que habrían sido adquiridos como resultado de actividades ilícitas.

Con 42 votos a favor, 25 votos en contra y 10 abstenciones, el pleno del Congreso aprobó el dictamen -sustentado por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita (Perú Libre)- que modifica más de 10 artículos del referido proceso, de modo que quede sujeto a una "sentencia firme y consentida" y prescriba en cinco años a partir del correspondiente fallo, entre otros cambios.

Al respecto, organismos del sistema de justicia, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, se han manifestado en contra de estas modificaciones, pues, según alegan, paralizarían una serie de casos emblemáticos referidos a corrupción en el ámbito político.

El fiscal adjunto supremo titular Mirko Cano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, en diálogo con RPP, indicó que, en caso la normativa sea promulgada, su institución presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque dijo que esto no paralizaría sus efectos negativos.

"Definitivamente [presentaremos la acción], esta norma es inconstitucional, pero usted sabe los efectos. Con una ley promulgada, ¿los fiscales qué tenemos que hacer? Cumplirla. ¿Qué tenemos que hacer? Archivar. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar los bienes. En otras palabras, se perdió todo lo que habíamos avanzado en todo este tiempo", resaltó.

"¿Cómo pueden atacar al mejor sistema que está dando buenos resultados con sentencias y recuperación de activos ilícitos? Lo atacan y lo dejan moribundo", expresó.

Cano Gamero indicó que, si bien "toda ley y toda norma es perfectible", pues se debe "ir mejorando lo que es proporcionalidad, lo que es razonabilidad, lo que es establecer qué se trata o jurisprudencialmente qué es la buena fe", los operadores de justicia no han sido tomados en cuenta al momento de elaborar el dictamen.

"Tenemos reuniones constantes con el Poder Judicial, Policía, Controlaría, la Procuraduría Pública, el Ministerio Público y hemos hecho algunas propuestas, pero no se han tomado en cuenta. Es decir, los operadores no nos han dicho absolutamente nada", aseveró.

"Yo creo que el Ejecutivo tiene que observar esta ley"

Por otro lado, el fiscal adjunto supremo consideró que el Ejecutivo debería observar la autógrafa de ley respectiva. Vale decir que ayer, viernes, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que hizo un llamado al Parlamento para reconsiderar la votación que aprobó el dictamen.

"Yo creo que el Ejecutivo tiene que observar esta ley. Si no la observa, la aprueba, da pie a que casos como de Luciana León, como el caso de Mauricio Fernandini, el caso de Chibolín, etc., tengamos que archivar y entregar todos los bienes", aseguró Cano.

"Cae el caso de Vladimir Cerrón Rojas, cae el caso de Lucio Tijero Guzmán, cae el caso de camarada Artemio, caso Odebrecht que comprende a Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, los casos de Metro de Lima vinculados a Susana Villarán. Cae el clan Orellana, que tanto hemos luchado y estamos luchando inclusive en las fiscalías de lavado de activos", apuntó.

Asimismo, resaltó que, incluso, el caso vinculado al líder terrorista 'camarada Artemio' estaría en riesgo de caerse.

"Recuerden que el delito que nosotros vemos también es lavado de activos. Por ejemplo, Artemio, el delito de terrorismo, se derivó de lavado de activos y no podemos porque lavado de activos no se encuentra [comprendido en la norma]. No se han dado cuenta del daño que le han hecho al sistema. Esa es la verdad", puntualizó.