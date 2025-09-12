Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

“Estamos dejando un precedente nefasto”, dice Flavio Cruz tras archivarse denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas

Flavio Cruz Mamani, de la bancada de Perú Libre.
Flavio Cruz Mamani, de la bancada de Perú Libre. | Fuente: Congreso de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El congresista Flavio Cruz lamentó que la Comisión Permanente archivara la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las decenas de muertes registradas en las protestas sociales de 2022 y 2023.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, lamentó que la Comisión Permanente del Congreso aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que dispuso archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas sociales entre fines de 2022 y los primeros meses de 2023.

“Estamos dejando un precedente nefasto e irresponsable, porque era la oportunidad para que, finalmente, este caso se investigara”, señaló en una entrevista al programa Prueba de fuego, de RPP TV.

En tanto, Ilich López, de Acción Popular, quien votó en contra de una cuestión previa planteada por la legisladora Ruth Luque —que buscaba que el informe retorne a la Subcomisión—, aseguró haber actuado de manera “imparcial”. Su decisión, en la práctica, significó apoyar el archivamiento de la denuncia.

“Asumo mi responsabilidad y esta ha sido clara y transparente”, dijo el parlamentario, quien afronta una investigación fiscal por el caso Los niños.

Condena de familiares

La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres 2022-2023 condenó enérgicamente el proceder del Congreso, que —afirmó— “una vez más demuestra ser el principal blindaje de la corrupción, de la impunidad y de los responsables de las más sangrientas masacres”.

“El archivamiento de esta denuncia es una afrenta a la memoria de nuestros hijos, hermanos y compatriotas asesinados; una burla para las madres que siguen llorando, para los heridos que cargan de por vida las huellas de la represión y para todo el país que exige justicia”, expresaron en un comunicado.

La denuncia constitucional planteada el año pasado por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, también alcanzaba a los extitulares del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero, así como al exministro de Defensa Jorge Chávez.

“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que en el Perú se ha institucionalizado la impunidad: un régimen asesino protegido por congresistas que legislan a favor del crimen y en contra de la justicia, del pueblo y de la democracia”, añadieron los familiares de las víctimas.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Congreso Protestas sociales en Perú Dina Boluarte Derechos humanos

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA