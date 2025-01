Flor Pablo pide convocar a un pleno extraordinario "de urgencia" que restituya detención en casos de no flagrancia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flor Pablo, congresista no agrupada, en diálogo con RPP, consideró que ante el incremento de las acciones de la criminalidad organizada -como el atentado ocurrido ayer contra una sede del Ministerio Público en Trujillo- el Parlamento debería convocar "con urgencia" a un pleno extraordinario donde se aborde la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

La legisladora consideró que mientras la Fiscalía no tenga "esa herramienta" no podrá hacerse un trabajo efectivo para luchar contra la delincuencia.

"Nosotros necesitamos que, inmediatamente, se restituya la detención preliminar, sino qué herramientas tiene el Ministerio Público para, en este momento, luchar contra el crimen, detener a los cabecillas, detener a las personas que están delinquiendo [...] Creo que el Congreso debería tener una actitud más proactiva y decidida de convocar un pleno extraordinario y votar por insistencia este proyecto de ley", sostuvo.

No obstante, la legisladora consideró que es "complicado" concretizar dicha demanda.

"Se está viendo esa iniciativa, pero el asunto es que si se pone ese pleno extraordinario también se vería el tema de la censura al presidente del Congreso. Entonces, por eso yo creo que no se convoca a un pleno extraordinario, porque si convocamos estaría en la obligación, porque así lo manda el reglamento", resaltó Pablo.

"Ahorita no se tienen ni las firmas para presentar la censura contra el presidente del Congreso, vamos veintitantas firmas de las más de 70, 80 que necesitamos. Es complicado, porque, lamentablemente, somos una minoría los que estamos en esta posición", acotó.

"Estamos ante un Gobierno incapaz, coludido con los intereses particulares del Congreso"

Asimismo, la congresista consideró que hay "un juego en pared" entre el Ejecutivo y el Legislativa para aplazar que se restituya la detención preliminar en casos de no flagrancia.

"Este Gobierno, por un lado, señala su voluntad de luchar contra el crimen organizado, contra las mafias, pero a la vez, si bien el Congreso retrocedió -en función de toda la movilización de los especialistas, de la ciudadanía, porque quitaba una herramienta que es la detención preliminar al Ministerio Público- la presidenta, lo que hace, es observar la ley en lugar de aprobarla", explicó.

"Yo creo que ahí hay un juego en pared con el Congreso: yo corrijo, pero tú lo detienes. Entonces, ¿cómo así un Gobierno, que dice luchar contra el crimen, no da una herramienta a la Fiscalía que es la detención preliminar? Yo creo que aquí hay una alianza a intereses particulares. Tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, hay personas cercanas a ellos que, si se aprueba esta ley, estarían siendo detenidos inmediatamente. Entonces, aquí hay un tema de intereses particulares, de no aprobar una ley", aseveró.

Pablo resaltó que "si hubiese la voluntad", se convocaría a un pleno extraordinario, así como hoy sesionó la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales "para ver el tema de la inhabilitación del expremier Salvador del Solar".

"¿Por qué no convocan a un pleno extraordinario para nosotros votar, por insistencia, y aprobar la ley y no dejarla en manos del Ejecutivo? Acá hay intereses de que las personas allegadas no sean tocadas por esta ley", enfatizó.

"Yo creo que estamos ante un Gobierno incapaz, coludido con los intereses particulares del Congreso, y además que ha ido desarmando, progresivamente, por ejemplo, el área de Investigación e Inteligencia dentro de la Policía. Creo que lo que hay es una estrategia de decir que van a hacer las cosas […] No hay resultados y lo que hay, más bien, es un desarme de la poca institucionalidad que teníamos […], en este caso en el sector del Interior", puntualizó.