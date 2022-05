Guido Bellido: Un adelanto de elecciones le conviene a Keiko Fujimori porque tendría las "mejores posibilidades" de ganar

Guido Bellido, congresista de Perú Libre | Fuente: RPP

El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, consideró este martes que el "problema económico del país" no lo resolverá un eventual recorte del mandato presidencial de Pedro Castillo y adelanto de las elecciones generales.



En entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, Guido Bellido aclaró, sin embargo, que no le preocupa un recorte del mandato presidencial y de congresistas, ya que el periodo de un parlamentario "responde a los momentos políticos" y aseguró que "la población hace tiempo pide el cierre del Congreso".

En relación con la iniciativa legislativa de Pasión Dávila, el parlamentario señaló que no hubo un debate o análisis dentro de la bancada de Perú Libre. "He conversado con varios de ellos (congresistas que apoayaron el proyecto) y han sido sorprendidos", indicó.

Guido Bellido sostuvo también que un escenario de adelanto de elecciones "le conviene" a Keiko Fujimori y a su bancada parlamentaria, porque hay una "gran posibilidad" de que ella gane las próximas elecciones.

"¿Qué piensa que resolvería eso? No resolvería ningún problema (..) ¿Sabe qué va a resolver? Que ya no esté Pedro Castillo y lo más probable es que ahora sí pueda intentar Keiko Sofía Fujimori ganar, porque ella ha quedado en segundo lugar, tomando las cifras ella sería con las mejores posibilidades", dijo.

"Consenso ciudadano"

Guido Bellido afirmó que una Asamblea Constituyente lograría el cambio de reglas de juego en el manejo económico y aclaró que debe haber un "consenso ciudadano" para la conformación de una nueva Constitución Política.



"La Constitución te enmarca qué tipo de economía vas a tener, la Constitución te marca los recursos hacia donde se van a orientar, la Constitución te enmarca cómo el empresariado pequeño y mediano se va a organizar, quién va a tener mejores beneficios", explicó.

