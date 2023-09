La UNSAAC investigará la tesis doctoral de Alejandro Soto ante denuncias de plagio

La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco inició, de oficio, una investigación por el caso de la tesis doctoral, presuntamente plagiada, del actual presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Así lo indicó el rector de la casa de estudios superiores, Eleazar Crucinta Ugarte.

Ante el inicio de las investigaciones, la escuela de post grado de la UNSAAC emitió un reporte preliminar que indica que, en el aspecto administrativo no se evidencian irregularidades. De hallarse anomalías el responsable sería el asesor de tesis, los opinantes y dictaminantes quienes estaban encargados de revisar la tesis doctoral.

A esto se suma la posibilidad de que Alejandro Soto pierda el grado de doctor, si se llega a comprobar que su tesis fue plagiada.

Recordemos que mediante una denuncia periodística se conoció que la tesis del parlamentario Alejandro Soto reporta el 68 % del trabajo plagiado, además de faltas ortográficas.

El perjudicado no solo sería el actual presidente del Congreso, ya que, de confirmar el plagio, al menos tres estudiantes de maestrías que citaron la tesis de Alejandro Soto en sus trabajos de información para obtener el grado de magister también serían perjudicados, señaló el rector.

Finalmente, al ser consultado sobre la revisión de las tesis de otros congresistas, indicó que no lo harán si es que no se solicita. El rector de la UNSAAC aseveró que no puede intervenir en la vida universitaria de los estudiantes.

"Aprobé todos los filtros académicos"

A inicios de septiembre y a través de un comunicado en redes sociales, Alejandro Soto rechazó "enfáticamente que haya cometido plagio" en su tesis de doctorado presentada en la UNSAAC en el 2017.

"Mi trabajo de investigación fue oportunamente revisado por las autoridades de la universidad en 2017, año en que la institución aun no contaba con el programa Turnitin, y aprobé todos los filtros académicos exigidos, por lo que se me otorgó una nota sobresaliente", dijo.