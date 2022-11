Héctor Valer renunció a Perú Democrático | Fuente: RPP

El congresista de Perú Democrático, Héctor Valer, renunció a la bancada de Perú Democrático luego de que el primer ministro, Aníbal Torres, llegara hasta Palacio Legislativo para plantear una cuestión de confianza. Valer precisó que, si bien su bancada defiende al Gobierno, no está dispuesto a que se vaya en contra del equilibrio de poderes.

"Perú Democrático es una bancada que defiende al Gobierno y a la gobernabilidad, pero si desde allá vienen a destruir y desmoronar un poder del Estado, rompiendo el equilibrio de poderes, no puedo continuar en una bancada de esa posición", señaló.

"Todo esto se ha producido hoy día. Hoy ha venido a presentar una cuestión de confianza sin argumentos jurídicos y la bancada donde pertenezco ha venido defendiendo la gobernabilidad del Gobierno, valga la redundancia, pero al presentarse esa situación, no me queda más que renunciar porque no estoy de acuerdo con defender una posición anticonstitucional. Por el momento me mantendré libre de cualquier bancada", agregó.

"Es una provocación"

Por otro lado, Valer consideró que la propuesta de Torres Vásquez tuerce el derecho y consideró que se trata de una provocación que no se puede permitir desde el Legislativo.

"Sí se va a tocar el tema. Habrá que darle la confianza al premier Aníbal Torres, pero no le vamos a aprobar el acto que ha planteado, porque es una medida que lamentablemente vulnera los derechos constitucionales, vulnera el pacto internacional de derechos civiles y políticos y no solo eso, sino desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional. Ha venido con una propuesta torciendo el derecho y esto no lo podemos permitir", aseveró.

"Es una provocación. A pesar de que dice que viene en son de paz y no de guerra. Todas las guerras en el mundo tuvieron esa bandera. Es lo mismo que ha venido a ser lamentablemente el premier. Ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido decano del Colegio de Abogados del Perú, pero en esta oportunidad se olvidó del derecho", finalizó.