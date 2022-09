Núñez Sigueñas declaró ante el titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura. | Fuente: Congreso

David y Walter Paredes Navarro, hermanos de la primera dama, Lilia Paredes, no asistieron a la sesión de la Comisión de Fiscalización a declarar sobre su participación como miembros de una supuesta organización criminal en la que estarían involucrados, según la tesis de la Fiscalía. Su inasistencia se debe a que no se les pudo notificar correctamente, pues en su dirección solo se consignaba "Anguía".





Tampoco asistieron la exviceministra de Vivienda y Urbanismo Milagros Añaños Vega, el exjefe del gabinete de asesores de la misma cartera Salatiel Marrufo Alcántara, ni la presidenta del Comité de Selección de la Obra, Nathaly Viviana Alcántara Montes.

En el caso de Salatiel Marrufo, solicitó mediante un documento dirigido al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, la reprogramación de la toma de declaración debido a "compromisos laborales asumidos con antelación".

Leyder Núñez Sigueñas fue el único asistente

Quien sí participó de la sesión del grupo de trabajo parlamentario liderado por Ventura fue el propietario de Lenus S.A.C., Leyder Núñez Sigueñas, quien logró obtener siete contratos con el Estado entre noviembre y enero.

Durante su intervención, Núñez admitió conocer al presidente Pedro Castillo debido a que ambos son de la provincia de Chota.

"(Lo conozco) porque soy de Tacabamba y lo he visto como docente (...). He visto que ha sido un dirigente sindical y no recuerdo si nos hemos saludado...como funcionario también hice algunas obras en Cuña", manifestó.

También reconoció que Firmin Silva Cayatopa, dueño de la Clínica La Luz y amigo del jefe de Estado, es su tío. No obstante, precisó que la relación no es cercana y solo se han comunicado una vez en lo que va del año.