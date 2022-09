Martha Moyano, primera vicepresidenta del Congreso, se pronunció respecto a la nueva moción de vacancia presidencial que se prepara en el Legislativo | Fuente: Congreso de la República

La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció acerca de la propuesta de adelanto de elecciones, formulada por la parlamentaria Digna Calle, la cual fue respaldada por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien afirmó que había pedido al presidente de la Comisión de Constitución, el fujimorista Hernando Guerra García, que la priorice.

"No es el grupo parlamentario quien decide si prioriza o no, eso es incorrecto (...) Nosotros estamos diciendo que la Comisión de Constitución tiene que priorizar proyectos de ley que hayan ingresado, pero no lo decide el partido ni la bancada porque no podrían hacerlo", afirmó Moyano al respecto.

Sin embargo, afirmó que está "en la misma línea como bancada" respecto a lo formulado por Keiko Fujimori .

"Simplemente, cuando entramos a la aclaración, es que el adelanto de elecciones no se puede", subrayó.

"Más rápida es la vacancia"

En ese sentido, Moyano señaló que "no le compete" al Congreso "adelantar elecciones", ya que "quien adelanta o convoca a elecciones es el Ejecutivo".

"El Congreso sí puede cortar el mandato del presidente, y eso pasa por una reforma constitucional (...), pasa por dos legislaturas de 87 votos. Mientras vamos a ese procedimiento llegaremos al 2024. Por eso decimos que más rápida es la vacancia", explicó.

Al respecto, refirió que "hay parlamentarios dispuestos" a sumarse a la nueva moción de vacancia presidencial anunciada por el parlamentario Edward Málaga e invocó a bancadas como Juntos por el Perú y del Partido Morado, a respaldarla.

"Yo invoco nuevamente a los señores de Acción Popular. La bancada está dividida y, por supuesto, siempre respetamos cuando las bancadas tienen problemas internos; pero invoco a aquellos que respaldan al señor Castillo con su voto, y que no están respaldando una propuesta de vacancia ante todos los hechos que se están mostrando y ante toda la crisis política que hay. Invoco también a las otras bancadas (...) a Juntos por el Perú, al Partido Morado, todo el discurso que se da en público, en el pleno, lo manifiesten en la votación", señaló.

Interpelación a ministros

Por otro lado, la primera vicepresidenta del Congreso se pronunció respecto a la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, la cual fue aprobada en el pleno el último lunes.

"Lo que tenemos en trámite en el Congreso es la interpelación del ministro Geiner Alvarado que se va a tratar ya en la próxima semana (...) El Parlamento ha decidido que sea interpelado y que se le escuche y se le va a escuchar las respuestas que traerá escritas. Ya el pleno del Congreso tomará una decisión si es que las respuestas que lleve el ministro no satisfacen y ahí hay posibilidad de que se decida una censura", refirió.

Asimismo, Moyano señaló que ha firmado un pedido de interpelación contra el ministro del Interior, Willy Huerta.

"Podemos decir que ya se está preparando, están corriendo firmas para una interpelación, la he firmado yo y la han firmado algunos integrantes de mi bancada", sostuvo.

Sanción a parlamentario Freddy Díaz



A su vez, la parlamentaria Moyano se refirió sobre la situación del parlamentario Freddy Díaz, para quien la Comisión de Ética recomienda una sanción de 120 días por la acusación de violación sexual en su contra.

"En la Comisión de Ética, su máxima sanción es 120 días de suspensión y ya ayer, formalmente, entregó el informe y después que llega, en el debido proceso, hay 3 días hábiles para que se convoque al Pleno y ahí podamos tratarlo. Esto se vence el martes y el día miércoles habrá un pleno justamente para tratar el tema", afirmó.

Asimismo, anunció que la Comisión Permanente se reunirá para evaluar una acusación constitucional contra Díaz.

"Por otro lado, hay obviamente una acusación constitucional. La (Comisión) Permanente tiene que reunirse en esta semana que viene para, de una vez, designar la nueva mesa directiva de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, en este momento, ha habido una recomposición", explicó.









PODCAST RPP: El Congreso ha desmantelado la reforma en el sistema universitario, denuncia Flor Pablo

La legisladora dijo que hubo intereses económicos detrás del proyecto aprobado por insistencia en el pleno del Parlamento. En cambio, el legislador Alex Paredes, del oficialista Bloque Magisterial, justificó el respaldo de su grupo a la insistencia del proyecto pese a que el Gobierno observó la ley.