Ilich López tras aprobación de norma que elimina topes a tasas de interés: "La extorsión va a disminuir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista Ilich López (Acción Popular), presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, en diálogo con RPP, resaltó la aprobación del dictamen que deroga la Ley 31143, que establecía límites a las tasas de interés.

Ayer, el Pleno del Congreso, con 66 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones, aprobó en segunda votación el texto sustitutorio que derogó la normativa que fijaba tasas de interés máximas en el sistema financiero.

Según López Ureña, dicha normativa favorecía que los emprendedores, al no poder obtener créditos bancarios, opten por buscar préstamos en sistemas ilegales, como el llamado gota a gota.

"Esta ley, mal llamada contra la usura, lo que hacía era permitir que los extorsionadores gota a gota ganen mercado, negocios en general. ¿Por qué? Cuando estos emprendedores van a pedir un crédito, la entidad financiera le dice: ‘usted no es un buen pagador, se demora un poco, entonces le tengo que subir un poco de interés, por el riesgo’. Pero esta ley impedía, ‘usted no es un buen pagador, usted se ha demorado, no le puedo dar crédito, porque le tendría que subir un poco la tasa de interés, de lo contrario, no voy a darle el crédito’. Y no le daba el crédito", explicó el congresista.

"Se iba a este bodeguero, este emprendedor a otra entidad financiera, [y] tampoco le daban por esta misma ley de topes. ¿Y a dónde tiene que recurrir un emprendedor cuando necesita liquidez? Al crédito gota a gota, al crédito extorsivo que le da inmediatamente. ¿Qué hemos hecho con esta ley? Hemos eliminado esos topes que ponían a las tasas por el tema de riesgo, que facilitaban a los extorsionadores dar créditos", acotó.

El presidente de la Comisión de Economía resaltó que, por efecto de la ley ahora derogada, "le han dejado de dar crédito a medio millón de personas y ese medio millón se ha ido al gota a gota" y que "han dejado de atender a un millón de nuevos clientes y ellos también se han ido al gota a gota".

"Entonces, cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos que recuperar ese medio millón al crédito formal y tenemos que profundizar el crédito con ese millón que no se ha atendido. Además, ¿cómo ayuda en la economía? Porque 8 de cada 10 peruanos trabajan en micro y pequeñas empresas", sostuvo.

"Lógicamente, esa extorsión va a disminuir"

En virtud del dictamen aprobado ayer, López Ureña destacó que, "ahora, las entidades financieras formales deben hacer la profundización del crédito, sacar campañas de crédito formal".

"Es por eso que es importante que esta norma venga con políticas claras, de parte del Ministerio de Economía también, para que inyecte capital a las cajas municipales y que profundicen los créditos cortos de cero a 1000 a 10 000 a 15 000 soles con tasas pequeñas, de tal manera que le quitemos el terreno a los extorsionadores gota a gota", aseveró.

"En un país tan grande como el Perú, donde hay 33 millones de peruanos, donde hay 8 millones de emprendedores de micro y pequeñas empresas, la Policía no puede estar junto a las 8 millones de micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estructuralmente, quitarle terreno. Cuando el emprendedor ya no necesite ese crédito fácil gota a gota, porque tiene un crédito formal que le soluciona el problema de liquidez, va a dejar de agarrar ese crédito. ¿Y qué va a hacer? Lógicamente, esa extorsión va a disminuir, porque se va a alejar, va a ser más fácil de identificar por parte de la Policía, lo que investigan estos crímenes", agregó.

El congresista señaló también que los "cuatro bancos grandes del Perú no les prestan a los 350 mil bodegueros que hay en el país, no le prestan a la bodega de la esquina", sino "las financieras, las cajas rurales, las cooperativas de ahorro y crédito".

"Ahora, necesitamos complementar con el trabajo en materia de investigación policial y complementar también con el sistema financiero, inmediatamente. Las instituciones financieras deben reunirse para sacar campañas de crédito para profundizar el crédito y quitarle el terreno al gota a gota", puntualizó.