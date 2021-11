Carlos Gallardo (Educación), Juan Francisco Silva (MTC), Barranzuela (ahora ex Interior) y Ayala (Defensa) han recibido serios cuestionamientos y protagonizado escándalos durante su gestión. | Fuente: Andina

El gabinete liderado por Mirtha Vásquez parece no tener un momento de paz. Luego de enfrentar la crisis provocada por el exministro del Interior Luis Barranzuela, quien realizó una fiesta en su casa el 31 de octubre, un nuevo escándalo provocó que el presidente Pedro Castillo solicitara la renuncia del ministro de Defensa. Se trata de la primera crisis ministerial tras obtener la confianza en el Congreso, aunque no es el único caso de una autoridad cuestionada.

A continuación, un repaso de los ministros que han sido criticados o separados del gobierno, y cuáles son los hechos y circunstancias por las que son cuestionados.

Walter Ayala (Defensa)

¿Qué pasó? El general EP José Vizcarra denunció en RPP Noticias que su pase al retiro —tan solo tres meses después de haber sido nombrado Comandante General del Ejército— se debió a que no accedió a las presiones del ministro de Defensa, Walter Ayala, y el secretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, para ascender a oficiales recomendados por pedido del presidente Pedro Castillo.

Con esta foto junto a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa Walter Ayala puso su cargo a disposición del Presidente de la República. | Fuente: Andina

Al no cumplir con los ascensos, el general José Vizcarra fue removido de su cargo, a pesar de haber explicado al ministro Ayala que los recomendados no cumplían con los requisitos para ser promovidos. Esta situación, que involucró al presidente y al secretario de su despacho, terminó con el presidente Pedro Castillo pidiendo la renuncia del ministro de Defensa.

Sobre el tema se pronunció el ex premier Walter Martos, quien brindó su apoyo a los generales que se negaron a promover a oficiales recomendados; y sostuvo que este accionar puede traer graves consecuencias para el futuro del país si no se toman las acciones necesarias. "He tenido conversaciones con oficiales que han ascendido al grado de general y varios de ellos me han manifestado que han sido citados a Palacio de Gobierno, y que ahí ha salido el presidente y les ha pedido su lealtad. Jamás se llama a los generales para pedirles su lealtad", reveló en RPP Noticias.

Luis Barranzuela (Interior)

El ex ministro del Interior Luis Barranzuela emitió un comunicado en el que recordó que está prohibido realizar fiestas o eventos masivos durante Halloween y el Día de la Canción Criolla, de acuerdo con las disposiciones del Estado de Emergencia por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, al abogado no se le ocurrió mejor idea que celebrar una fiesta en su casa el 31 de octubre, violando la orden que él mismo emitió.

El contexto no pudo ser peor: a pocos días del debate para debatir la investidura al gabinete de Mirtha Vásquez en el Congreso, y aunque ya era cuestionado por numerosos conflictos de interés, Luis Barranzuela intentó negar lo evidente y, luego de que incluso su vecina saliera a decir que la música venía de su casa, su renuncia fue aceptada. En su lugar asumió el abogado Avelino Guillén.

Juan Francisco Silva (MTC)

Antes de ser ministro, Juan Francisco Silva —quien es dueño de una minivan que recibió una papeleta por infracción muy grave en 2014 por trasladar pasajeros sin autorización— se desempeñaba como profesor de un colegio en Puente Piedra. Participó en actividades de Perú Libre y es cercano a Vladimir Cerrón. En su gestión se realizaron una serie de cuestionables nombramientos de funcionarios en importantes dependencias del MTC.

El actual ministro de Transportes y Comunicaciones aún debe explicar por qué recientemente acordó con algunos gremios de transportistas ampliar por 10 años las autorizaciones de combis, coasters y buses, dejando de lado puntos importantes de la Reforma del Transporte Urbano como la renovación del parque automotor y la renovación de rutas.

Juan Francisco Silva también tuvo controversiales declaraciones sobre TV Perú, el canal del Estado. Dijo que "golpea" al gobierno "como si fuera un canal extraño". Luego aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. El ministro aún continúa en su cargo.



Carlos Gallardo (Minedu)

El ministro de Educación Carlos Gallardo es miembro de la Fenate, el sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo. Durante su primera conferencia de prensa, aseguró que promoverá el nombramiento de profesores contratados, en contraposición a la Ley de la Carrera Pública Magisterial. Es, además, contrario a la evaluación de docentes.

Carlos Gallardo ha participado en conferencias sobre temáticas del Magisterio, organizadas por sindicatos y gremios de profesores, con Mery Coila (presidenta del recientemente fundado Partido Magisterial y Popular), César Tito Rojas, vinculado al Movadef; e Iber Maraví, el cuestionado exministro de Trabajo.

La polémica más reciente tiene que ver con las visitas que realizó su hija Ynés Gallardo Calixto al Ministerio de Educación, 15 en menos de un mes, aunque mayor sorpresa causó la designación de tres personas allegadas a la hija del ministro: se trata de Maritza Sánchez Perales, Carolina Lizano Espinoza y Cecilia Estrada Vargas, quienes fueron designadas como jefas de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la Oficina de Seguimiento y evaluación Estratégica y la Dirección de Educación Primaria de la Dirección General de Educación Básica Regular, respectivamente.

Desde el Minedu, han rechazado que la hija del ministro despache y tome decisiones en esa cartera. Gallardo continúa en funciones.