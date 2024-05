Comisión de Ética aprueba denuncia de oficio contra Isabel Cortez por promover creación de partido durante sus viajes de representación

La Comisión de Ética del Congreso aprobó este lunes, por unanimidad, la denuncia de oficio en contra de la legisladora Isabel Cortez (Cambio Democrático – Juntos por el Perú) por usar recursos del Parlamento para actividades proselitistas.

El programa 'Panorama' informó anoche que la legisladora habría utilizado recursos del Parlamento en plena semana de representación para crear su propia agrupación política, denominada Partido Obrero del Perú.

Isabel Cortez viajó a Huancavelica en enero de este año, pagado por el Congreso, y habría aprovechado su estadía en dicha región para formar las bases para su partido. Así lo dio a conocer el dominical.

El informe periodístico también señaló que Cortez acudió, entre el 18 y el 22 de marzo último, en semana de representación a Trujillo para supuestamente promover este nuevo partido político.

Respuesta de la congresista

La congresista Isabel Cortez aseguró ante la comisión de Ética que el reportaje comete varias inexactitudes con respecto a las reuniones que sostuvo en las regiones, pero recalcó que aceptará toda investigación al respecto.

"En varias partes se ha equivocado (el reportero). Por ejemplo, esta reunión no es en Huancavelica, he realizado esta reunión, sí, pero después de hacer mi trabajo congresal. Yo me someto a todas las investigaciones que se puedan realizar, tengo la conciencia tranquila, soy muy respetuosa de la ley", comentó.