Presidente del Poder Judicial negó ante el Congreso haber recibido presiones por parte de la JNJ: "No se atreverían"

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se presentó esta tarde en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que aborda la investigación sumaria contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, una de las cinco imputaciones contra los miembros de la JNJ es que, presuntamente, habrían ejercido presión sobre Arévalo Vela para que la Sala Plena de la Corte Suprema emitiera un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando estaba inmersa en un procedimiento de inhabilitación por parte del Parlamento.

Al respecto, el titular del Poder Judicial fue enfático en señalar que no recibió ningún tipo de presión para emitir dicho pronunciamiento.

"A mí nadie me presiona y lo dije (…). A mí nadie me ha presionado, preciso (…). Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical (…). Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atreverían. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen", indicó.

Asimismo, cuando la presidenta de la Comisión de Justicia, Janet Rivas, le preguntó si tres magistrados de la JNJ -Imelda Tumialán Pinto, Humberto de la Haza y María Zavala Valladares- lo visitaron, antes del 28 de junio pasado, para tocar el tema sobre pronunciarse a favor de Zoraida Ávalos, Arévalo Vela lo negó tajantemente.

"Quiero dejar bien en claro que nunca las tres personas que usted menciona (...) han hablado conmigo de ese tema. De que las conozco, las conozco; es más, por razones funcionales, he tratado con el Dr. De la Haza, con la Dra. Tumialán, pero nunca de este tema. Con la Dra. Zavala menos, porque nunca ha tratado nada conmigo", subrayó.

Investigación en base "a chismes"

Asimismo, el titular del Poder Judicial consideró en la sesión que la investigación sumaria contra los magistrados de la JNJ se ha abierto en base a "especulaciones" y "chismes".

"Se ha abierto una investigación por el dicho de alguien y así podemos hasta condenar solo por el dicho de lo que dijeron (…). En cuanto a lo que a mí corresponde, yo no me he sentido presionado porque (…) a mí nadie me presiona, porque el que me presiona sabe cómo le voy a responder", sostuvo.

"Cuando uno recibe una denuncia, una demanda, lo califica técnicamente; y eso no está pasando. Y no lo digo solo por el Congreso, está pasando en la junta, en la Fiscalía (...). Yo, como juez, sé que toda demanda se califica (…) y la calificación debe ser seria. No pueden ser recortes periodísticos, no pueden ser el chisme que dijeron, alguien que salió en la televisión, eso no puede ser. Yo creo que hay un apresuramiento”, aseveró.

¿Qué ocurrió durante el pedido de convocatoría a Sala Plena de la Corte Suprema?

Como se sabe, el pasado 3 de julio, la Sala Plena de la Corte Suprema emitió un tuit informando que, por mayoría, se había acordado no emitir pronunciamiento sobre la inhabilitación de Zoraida Ávalos, lo cual fue solicitado "por algunos jueces supremos titulares". Esto "porque podría judicializarse con el riesgo de adelanto de opinión en materia constitucional y penal".

No obstante, un supuesto testigo indicó en un programa informativo que tres magistrados de la JNJ habrían presionado para que se convocara a esa sala plena para emitir el pronunciamiento referido.

Sobre ello, Javier Arévalo detalló cómo se originó dicha situación.

"(Esto) se origina en un wasap del chat de sala plena del 21 de junio del 2023 que lo remitió el juez supremo Ramiro Bustamante. ¿Quién administra ese wasap? La señora Elvia Barrios (…) ¿Hubo un pedido?, sí, pedido de convocatoria de sala plena el 22 de junio del 2023, firmado por otro magistrado (…). Se presentó la solicitud y, posteriormente, se reitera pidiéndose adelantar la fecha con otro escrito del 23 de junio del 2023". indicó.

"Luego de eso, ocurrió la sala plena del 28 de junio del 2023 donde no se tomó una decisión (…). Luego, hubo una nueva convocatoria para el 3 de julio. En esa sala plena se acordó no emitir pronunciamiento (…) y se publicó un tuit. A partir de ese momento, se producen una serie de especulaciones que han llevado a esta investigación (…). De que pidieron las salas plenas, claro que las pidieron; pero ¿por qué? Porque es su facultad y yo tenía que convocarlas, eso fue todo. No es que ha habido 'que lo presionaron, que dijeron' (…), todo eso son puros titulares periodísticos para vender", puntualizó.