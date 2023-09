Ruth Luque: “No hay ningún elemento para que continúe” la investigación a los miembros de la JNJ

La congresista de la bancada de Cambio Democrático-Juntos Por el Perú, Ruth Luque, expresó su rechazo a la ampliación de la investigación sumatoria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).



“Esta moción nunca debió proceder; sin embargo, ya está en curso, han pedido una ampliación, entiendo de que se va a emitir un informe y veremos lo que se dice”, dijo.



La también integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento señaló que, si se emite un informe, “debería basarse sobre hechos concretos”.



“Considero que no hay ningún elemento para que continúe este caso. No tiene sentido remover a altos funcionarios que no han cometido nada”, remarcó.

En vísperas, el pleno del Congreso aprobó el pedido de la Comisión de Justicia para ampliar por 14 días más el plazo de investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuestas faltas graves.

Presidente del Poder Judicial negó haber recibido presiones por parte de la JNJ

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se presentó esta tarde en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que aborda la investigación sumaria contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Como se recuerda, una de las cinco imputaciones contra los miembros de la JNJ es que, presuntamente, habrían ejercido presión sobre Arévalo Vela para que la Sala Plena de la Corte Suprema emitiera un pronunciamiento a favor de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, cuando estaba inmersa en un procedimiento de inhabilitación por parte del Parlamento.

Al respecto, el titular del Poder Judicial fue enfático en señalar que no recibió ningún tipo de presión para emitir dicho pronunciamiento.

"A mí nadie me presiona y lo dije (…). A mí nadie me ha presionado, preciso (…). Todo se ha hecho a partir de una expresión gramatical (…). Han convocado a mis compañeros magistrados no sé a santo de qué, porque una periodista dijo algo y yo digo: ellos contra mí no han ejercido ninguna presión ni se los permitiría, ni se atreverían. Eso ténganlo claro. No se atreverían porque me conocen", indicó.