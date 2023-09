Fiscal de la Nación señala falta de asignación presupuestal del Gobierno: "Atravesamos nuestra hora más difícil"

Judiciales Benavides indicó que habría "pretensiones que quieren ver disminuidas las funciones de un Ministerio Público"

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó esta mañana ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso para sustentar el presupuesto del Ministerio Público, correspondiente al año fiscal 2024.

Durante su intervención, Benavides Vargas señaló la insuficiencia de recursos presupuestarios asignados por el Ejecutivo y resaltó que la Fiscalía pasa "sus horas más difíciles" por esta situación.

"El Ministerio Público atraviesa su hora más difícil en cuanto a la asignación presupuestal. Se refiere la carga exponencial debido al incremento de los casos ingresados, ha generado una brecha presupuestal del 79%”, sostuvo.

“El Ministerio Público subsiste solo con el 21% del presupuesto que requiere para cumplir con sus deberes constitucionales (...) Es decir, nuestros problemas de recursos han empeorado en un 10%, lo que impide alcanzar los objetivos de la institución”, agregó.

Además, Patricia Benavides consideró que había "pretensiones" para disminuir la función de su institución.

"No podemos retroceder frente a pretensiones que quieren ver disminuidas las funciones de un Ministerio Público autónomo e independiente", afirmó.

Investigación a la JNJ debe ser "respetando el debido proceso"

Por otro lado, en breves declaraciones a la prensa a su salida del Congreso, la fiscal de la Nación se refirió sobre la investigación sumaria que lleva a cabo la Comisión de Justicia del Legislativo contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Cada poder del Estado tiene competencias y cada uno las realiza de acuerdo a lo establecido. Si el Congreso está ejerciendo sus funciones, lo único que sí es que se debe respetar el debido proceso para todos los peruanos”, indicó Benavides.

Además, la titular del Ministerio Público indicó que no pudo presentarse a la sesión de dicha comisión porque debía acudir a sustentar el presupuesto de la Fiscalía.

"Se me convocó el día de hoy y ayer envié la excusa porque debía exponer, como titular del Ministerio Público, el presupuesto. Por eso no he concurrido a la Comisión de Justicia”, señaló.