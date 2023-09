José Arriola dice que registro de su expareja y la actual en EsSalud se debe a una "falta de actualización"

Congreso Arriola precisó que su actual pareja es la única persona que él registró como cónyuge y no mantiene contacto con su exesposa hace 15 años

Arriola precisó que su actual pareja es la única persona que él registró como cónyuge y no mantiene contacto con su exesposa hace 15 años. | Fuente: Congreso

El congresista de Acción Popular, José Arriola, aseguró que la falta de actualización en el sistema de EsSalud es la responsable de que figure tanto el nombre de su actual pareja, Katia Esperanza García Núñez del Arco, como el de su exesposa Irma Ernestina Moreno Prieto como beneficiarias del sistema de salud.

"En julio del año 2021 todos los congresistas hemos firmado dos declaraciones juradas: una, que tiene que ver sobre bienes y rentas; y otra para lo que es prestación de salud. En ese entonces yo declaré solamente de mi actual pareja, no de la señora que fue mi esposa y con la cual estoy divorciado. No es que yo haya registrado a dos personas", dijo el parlamentario.

"El Congreso como nuevo empleador mío tuvo que enviar tanto a EsSalud mi nombre y datos de la persona que yo estaba consignando. Hoy estoy enviando un oficio a EsSalud y a la Oficialía Mayor del Congreso para que me enseñen el cargo. Que EsSalud no haya actualizado su base de datos y haya mantenido el nombre de una persona en Ate es algo que me está perjudicando", agregó.

"La única persona que figura como cónyuge es mi actual pareja"

Arriola precisó que su actual pareja es la única persona que él registró como cónyuge y manifestó que no mantiene contacto con su exesposa hace 15 años.

"Yo cumplí, como tiene que ser, en poner el nombre de la persona que es mi pareja. No he puesto en ningún momento el nombre de mi exesposa porque no correspondía", indicó.

"La única persona que figura como cónyuge es mi actual pareja. Con la otra señora, que merece un respeto, estoy divorciado. Hace 15 años que no tenemos contacto. El hecho de que ella figure en la base de datos de EsSalud y que EsSalud no haya consignado el nombre que yo puse en julio de 2021 me causa definitivamente fastidio", finalizó.