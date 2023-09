Chirinos dice que "hasta 8 personas" la llamaron "para interceder" ante posible censura del ministro Chávez

Congreso "Sé de buena fuente de algunos de los colegas que incluso han ofrecido puestos de trabajo", dijo Chirinos

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló que un grupo de coordinadores parlamentarios y personas allegadas al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, han intentado interceder a fin de evitar una posible censura en su contra. La parlamentaria dijo que incluso recibió llamadas de ocho personas en los días previos a la interpelación del titular del Mindef que se llevará a cabo esta tarde.

"Los coordinadores parlamentarios y el jefe del gabinete del señor Chávez Cresta han estado viniendo al Congreso de la República a tocar las puertas de los congresistas. Sé de buena fuente de algunos de los colegas que incluso han ofrecido puestos de trabajo, reuniones privadas con el ministro. Y espero que no hayan caído en una compra-venta de los votos", señaló en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

"Sé que han sido de todas las bancadas. Incluso me han llamado alrededor de ocho personas, supuestamente amigos míos, a interceder por el señor Chávez Cresta", agregó.

Veo complicado que pueda dar respuestas contundentes

Por otro lado, Chirinos indicó que los peruanos merecen conocer qué sucedió con los militares asesinados en el VRAEM, pero dijo que sería complicado que el ministro de Defensa pueda dar una buena respuesta.

"Esperemos que el ministro pueda dar buenas respuestas porque, caso contrario, iremos por la censura (...). Veo muy complicado que el señor Chávez Cresta pueda dar unas respuestas contundentes al pueblo peruano luego del fallecimiento de los militares a manos de estos narcoterroristas", manifestó.

"Los peruanos estamos a ciegas de lo que sucede en el VRAEM. No sabemos absolutamente nada de lo que está sucediendo porque el señor no habla, no da la cara ni al pueblo peruano ni a la familia de los militares fallecidos", finalizó.