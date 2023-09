Patricia Chirinos pide la renuncia de Alejandro Soto: "Se le está haciendo muy mala imagen al Congreso"

Congreso El presidente del Congreso se encuentra investigado por la Comisión de Ética

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) se pronunció en torno a la situación del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien viene siendo investigado por la Comisión de Ética y es objeto de varios cuestionamientos.

En ese sentido, Chirinos Venegas consideró que hay un blindaje hacia Soto Reyes y que debía renunciar al cargo o ser censurado ya que estaría dando una "mala imagen" del Parlamento.

"Es obvio que hay un blindaje de muchos colegas congresistas. Yo doy mi posición y creo que ese señor debería retirarse o debería censurarse. Son demasiadas denuncias, es muy mala la imagen que se le está haciendo al Congreso. Creo que hemos descendido más puntos, estaremos en tres", indicó.

Asimismo, señaló que, hasta donde tenía conocimiento, era la única de su bancada que tenía esa posición respecto al presidente del Legislativo.

"No lo sé en este momento, pero hasta hace unas semanas era solo yo", sostuvo.

Montoya pide destitución de Alejandro Soto

El pedido de Patricia Chirinos se suma a lo planteado ayer por Jorge Montoya, quien consideró que Alejandro Soto debería ser destituido.

“El Congreso está deteriorado definitivamente. Tenemos que cambiar al presidente del Congreso por la mancha que tiene desde que tomó su cargo. No sé si será cierto; al final no interesa, es que se ha manchado su imagen de honestidad y probidad por las acusaciones que no ha podido descartarlas de manera contundente”, comentó en “Las cosas como son”, de RPP Noticias.

Para Montoya, resulta innecesario que Alejandro Soto, quien habría demostrado “terquedad política” en lo que va su gestión, aclare cada uno de los cuestionamientos, por lo que consideró que la presidencia de la Mesa Directiva sea asumida por otra persona.

“Acá no se trata de probar cada uno de los cargos, sino un paso al costado y que venga otro”, sentenció.

Comisión de Ética aprobó investigar al presidente del Congreso

El pasado 31 de agosto, con 17 votos a favor, la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por unanimidad las tres denuncias de oficio que establecen el inicio de investigaciones preliminares contra el presidente del Congreso.

Los casos están vinculados a la supuesta contratación de la hermana de la madre del hijo de Soto Reyes, el voto a favor de la ley que cambió los plazos de suspensión para la prescripción de delitos, un mecanismo que lo habría favorecido en un juicio oral por estafa; así como el uso de sus asesores para mejorar su imagen política en las redes sociales.

Luego de la sesión extraordinaria que se realizó esta mañana, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, destacó que los votos por unanimidad demuestran que desde el Parlamento hay intención de investigar a su titular.

“Los tres casos se han visto de oficio en la comisión. Si hay algún otro punto, los congresistas están en libertad de presentar [otra denuncia]”, declaró a RPP Noticias.

“Se ha demostrado con los votos por unanimidad que hay voluntad de que el tema se investigue. Estoy seguro de que vamos a ir hasta el final”, agregó.