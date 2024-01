Jorge Montoya: "No creo que sea conveniente adelantar la siguiente legislatura"

Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, reiteró su posición a favor de realizar un pleno extraordinario solo para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, rechazó la posibilidad de adelantar la Legislatura que está programada para marzo.

El legislador señaló que viene reuniendo las 78 firmas que exige el artículo 50 del reglamento parlamentario, a fin de que se convoque a un pleno extraordinario.

"No creo que sea conveniente adelantar la siguiente Legislatura porque tenemos dos años y medio de trabajo sin parar. Ahora seguimos trabajando, no estamos de vacaciones. Pero estamos poniendo en orden muchas cosas. Las comisiones pueden reunirse de forma extraordinaria y yo he estado trabajando toda la semana", indicó el legislador en 'Nunca es Tarde' de RPP.

Por otro lado, Jorge Montoya señaló que sí firmará la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, promovida por el parlamentario Diego Bazán. En ese sentido, cuestionó que el titular del Mindef haya demorado en dar respuesta sobre el caso de las armas en Ecuador que se dijo eran de procedencia peruana.

"Todavía no nos ha llegado el pedido a nosotros, pero creo que sí puede ser. Nosotros pedimos su censura hace mucho tiempo y fue blindado por Fuerza Popular. La moción que presentamos fue por los soldados muertos en Puno. Fueron siete u ocho soldados no me acuerdo la cantidad", explicó.

Interpelación a ministro de Defensa

Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, señaló ayer que el Parlamento ya tendría los votos para una eventual censura del ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los cuestionamientos en su contra a raíz de la presunta existencia de un mercado negro de venta de granadas de las Fuerzas Armadas.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP Noticias, el legislador de Avanza País cuestionó la facilidad con la que las organizaciones criminales consiguen granadas de las Fuerzas Armadas peruanas y utilizan estos artefactos en extorsiones a empresarios y comerciantes.

El congresista indicó también que Chávez Cresta ha tenido diversos cuestionamientos, pero no se procedió con su censura debido a que no se contaba con los votos necesarios.

“Creo que es un ministro con serios cuestionamientos durante el año. Ha sido sometido dos veces a procesos de interpelación y nunca se llegó a su censura, porque lamentablemente no existieron los votos en el Congreso de la República, pero creo que hoy sí es posible eso”, manifestó el parlamentario.