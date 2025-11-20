Jorge Montoya sobre ampliación del Reinfo: "Es una trampa para que no se formalice nadie"

Según Montoya, el principal obstáculo radica en que el proceso depende de la voluntad de un tercero para firmar un contrato de explotación | Fuente: Andina

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, expresó su rechazo al dictamen aprobado recientemente por la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, el cual busca prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027.

El legislador calificó el mecanismo actual como ineficiente y diseñado para fallar, argumentando que no soluciona el problema de fondo de la minería informal.

“El Reinfo es una trampa para que no se formalice nadie. O sea, no está hecho para que se formalice la minería y que las cosas mejoren. Ha sido hecho desde el inicio para que no se formalice nadie”, dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Según el legislador, el principal obstáculo radica en que el proceso depende de la voluntad de un tercero —el titular de la concesión— para firmar un contrato de explotación, algo que calificó como "irrealizable" en la gran mayoría de casos.

“Solo 2% de todos los mineros han logrado conseguir ese contrato (...) El Estado debe ser un facilitador para este tema. Debe ser una guía que reúna en una gran mesa a los que tienen la titularidad de las concesiones con los mineros informales”, sostuvo.

"Hubo un error a la hora de poner el voto"

Respecto a la sesión de la comisión donde se aprobó el dictamen, Montoya indicó que hubo una confusión durante la votación, debido a que tuvo un cruce de horarios con su labor como delegado ponente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Ahí hubo un error a la hora de poner el voto. Apenas terminé la situación con la Subcomisión, procedí a hacer la rectificación, por escrito, del caso. Mi posición es única, no ha variado desde hace años. Sigue siendo la misma”, enfatizó, haciendo hincapié en su postura en contra de la ampliación.

"Afán populista"

Para Montoya, la decisión de la mayoría parlamentaria responde más a intereses políticos que técnicos. Desestimó las acusaciones sobre supuesta compra de votos, pero sí señaló una intención de congraciarse con el electorado.

“Lo que sí hay es un afán populista de congraciarse con la población. Y ese es más o menos el sentido en que ha aprobado el Reinfo, para que los mineros se queden tranquilos”, indicó.

Finalmente, advirtió que el Congreso está enviando un mensaje equivocado. “La gran mayoría está a favor de los mineros informales de una manera engañosa. En realidad, lo que están haciendo es perjudicarlos, no es ayudarlos”, culminó.