Aprueban dictamen que otorga amnistía a militares y policías procesados por casos vinculados a lucha contra el terrorismo

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó este martes el dictamen de la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Policía Nacional del Perú (PNP), comités de autodefensa y funcionarios del Estado procesados por presuntos delitos que se habrían cometido en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, el grupo de trabajo presidido por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) aprobó amnistiar a todos aquellos miembros de las instituciones antes mencionadas que “se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”.

Además, el dictamen indica que se otorgará "amnistía de carácter humanitario" a los adultos mayores de 80 años que sean miembros de las FF.AA., PNP o comités de autodefensa "que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de libertad efectiva o suspendida por delitos derivados u originados" por el mismo motivo.

Cabe resaltar que el dictamen se basa en el proyecto de ley presentado por el legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia), suscrito también por los congresistas Milagros Jáuregui, Gladys Echaíz, José Cueto, Miguel Ciccia, Alejandro Muñante y Javier Padilla.

Los votos a favor fueron de los parlamentarios de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, Patricia Juárez, Martha Moyano, Nilza Chacón y Rosángella Barbarán; de APP, Juan Carlos Lizarzaburu y José Luis Elías; de Renovación Popular, Alejandro Muñante y Noelia Herrera; de Avanza País, Williams Zapata y Alejandro Cavero; de Somos Perú Alfredo Azurín y Jorge Morante. También Luis Aragón (Acción Popular) y Gladys Echaíz (Honor y Democracia).

En contra votaron congresistas de las bancadas Perú Libre, Podemos, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular.

Rospigliosi: "Hay más de mil militares y policías procesados por el sistema judicial de manera prevaricadora"

Antes de iniciar la sesión de la Comisión de Constitución, su presidente Fernando Rospigliosi indicó que "más de mil militares y policías" procesados "de manera prevaricadora" serían beneficiados con la amnistía que establece el dictamen.

"Hoy día hay más de mil militares y policías procesados por el sistema judicial de manera prevaricadora sobre hechos que ocurrieron en los años 80 y 90, a pesar de que existe una ley que prohíbe eso", aseveró.

"Por eso, es necesario discutir este proyecto de amnistía que también incluye a los militares y policías sentenciados adultos mayores. Hay muchos militares y policías que tienen más de 80 años y que están en condiciones muy precarias", indicó.

Por su parte, una vez aprobado el dictamen, el congresista Jorge Montoya criticó los "sesgos ideológicos" de quienes votaron en contra y dijo que hay efectivos "que han estado perseguidos durante 35 a 40 años".

“Hay sesgos ideológicos que gobiernan el cerebro y eso ya no se puede discutir, simplemente escuchar y luego, democráticamente, efectuar el voto que corresponda”, sostuvo.

“No tenemos el número exacto, pero pasan de mil que han estado perseguidos durante 35 a 40 años y siguen perseguidos a la fecha, sin sentencia. Están en el proceso de investigación preliminar, ¿se imaginan después de 40 años investigación preliminar? Eso es un abuso del Poder Judicial y del Ministerio Público”, remarcó.

Ruth Luque: "Lo que en el fondo está haciendo es desconocer el derecho que tienen las víctimas"

Por su parte, la congresista Ruth Luque criticó la aprobación del dictamen indicando que se trata de una ley de impunidad que desconoce a las víctimas de delitos cometidos por las fuerzas del Estado.

"Hoy en la Comisión de Constitución están las voces de un sector en absoluta desigualdad. ¿Y qué de las víctimas que han sido violentadas sexualmente, torturas, asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente y no eran terroristas ni senderistas? Esas víctimas eran de comunidades campesinas de los lugares más alejados y pobres del país. ¿Esas víctimas no tienen derecho a justicia?", inquirió en declaraciones para canal N.

"Hoy con este texto de la Comisión de Constitución se les niega la posibilidad de justicia, de verdad, de reparación a este grupo de víctimas y se sigue levantando una campaña, un discurso absolutamente nefasto, no solamente calificándolos de terroristas, sino un discurso que pretende borrarlos de la historia y asumir que el país no puede generar justicia y esto me parece terrible", acotó.

La parlamentaria refirió también que la propuesta genera una "sensación de retorno" a la ley de amnistía del gobierno de Alberto Fujimori que benefició a miembros del Grupo Colina.

“Me genera una sensación de retorno a la época de Fujimori, porque fue en su gobierno que se impulsaron todas estas leyes de impunidad que evitaron que las víctimas accedieran a justicia, reparación y que luego de muchos años, pronunciamientos de la Corte Interamericana, del Sistema Universal, dijeron que no podía caber impunidad ni amnistía en casos graves de violaciones a derechos humanos", refirió.

"Acá hay un falso dilema que ciertas fuerzas políticas y las bancadas de los militares pretenden señalar, que este es un tema para proteger y reconocer el patriotismo. Nada más falso, porque lo que en el fondo está haciendo es desconocer el derecho que tienen las víctimas", puntualizó.