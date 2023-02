El presidente del Congreso indicó que la moción de vacancia contra la jefa de Estado tampoco se ha agendado por falta de acuerdo | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA

El presidente del Congreso, José Williams Zapata, informó la noche de ayer, jueves, que aún no hay acuerdo para que se retomen las mociones de adelanto de elecciones generales en el Pleno que se reanudará el día de hoy.

A través de la cuenta de Twitter del Parlamento, se indicó que la Junta de Portavoces no había podido llegar a un consenso sobre el referido tema.

"Respecto al pedido para que el Pleno autorice tramitar las iniciativas sobre el adelanto de elecciones generales, el presidente del Congreso (...) informó que aún no hay acuerdo de Junta de Portavoces para ampliar la agenda y tratarlo en la presente sesión", refiere el tuit.

Respecto al pedido para que el Pleno autorice tramitar las iniciativas sobre el adelanto de elecciones generales, el presidente del Congreso, @jwilliamszapata, informó que aún no hay acuerdo de Junta de Portavoces para ampliar la agenda y tratarlo en la presente sesión. pic.twitter.com/2LLfadVlP4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 10, 2023

Asimismo, el titular de la Representación Nacional indicó que en igual situación se encuentra la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, por lo cual tampoco ha podido ser agendada en la sesión del Pleno.

Cabe señalar que, el pasado 10 de enero, se presentó una moción de vacancia contra la jefa de Estado promovida por la congresista Nieves Limachi de la bancada Perú Democrático. Dicho documento contaba con las firmas de los parlamentarios Álex Flores, Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, entre otros.

Asimismo, el legislador Esdras Medina anunció la presentación de una segunda moción de vacancia contra la presidenta Boluarte.

Adelanto de elecciones en suspenso

Cabe recordar que hoy, viernes, finaliza la presente legislatura ordinaria en la cual se debería aprobar la propuesta de adelanto de elecciones generales para que sea refrendada, en segunda votación, en la legislatura que iniciará el próximo 15 de febrero.

Ante ello, el día de ayer, el presidente del Congreso señaló que la Mesa Directiva estaba a la espera de las actas virtuales de la Junta de Portavoces para saber si había acuerdo para ampliar la agenda del Pleno e incluir el proyecto de adelanto de elecciones generales.

"Congresistas de diversas bancadas hicieron referencia a pedidos que se han enviado a la Presidencia (del Congreso) relacionados a los proyectos de adelanto de elecciones y era menester de esta Presidencia darles el trato que establezca el Reglamento. Tal es así que, con el propósito de incluirlos en agenda de la presente sesión, se autorizó la entrega de una propuesta de acuerdo o una acta virtual de Junta de Portavoces", indicó Williams.

Durante la mañana del jueves, dicha acta virtual llegó a contar con el respaldo de 6 bancadas: Fuerza Popular, Perú Libre, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Perú Democrático y Cambio Democrático-Juntos por el Perú, con lo cual se había llegado a los 66 votos requeridos para completar el pedido.



Sin embargo, unas horas después, la bancada del Bloque Magisterial decidió retirar su firma del acta, con lo cual, con 10 votos menos, se caía el pedido de ampliación de la agenda del pleno.

El congresista Edgar Tello, miembro de dicha bancada, defendió la decisión de retirar su firma y negó que esto sea un doble discurso.

"No, para nada (es un doble discurso); por el contrario, la población debe evaluar bien que la solución a la crisis es el adelanto de elecciones, pero con el añadido de la consulta popular al referéndum para la Asamblea Constituyente (…) Aquí parece que lo que no queremos es solucionar la crisis, no podemos engañar a la población porque adelantar las elecciones no es la solución a la crisis que vive el país", indicó.

En entrevista con Todo Se Sabe, el parlamentario insistió en que la salida a la crisis que vive el país "no se soluciona con el adelanto de elecciones" y recordó que anteriormente esta situación no ha mejorado la realidad nacional. Frente a esto, el parlamentario reiteró su propuesta para adelantar los comicios "bajo cualquier formato", pero con el añadido de una consulta para la Asamblea Constituyente.

Con esta situación y a puertas de finalizar la legislatura, llegar a un consenso sobre el adelanto de elecciones y aprobar una fecha para dichos comicios aún continúa siendo incierto.