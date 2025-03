Eduardo Arana negó "guerra" con la Fiscalía: "Lo que existe es una crisis en la que el Ministerio Público no entiende su rol"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro de Justicia Eduardo Arana, en entrevista con RPP, se pronunció respecto a las tensiones que existirían actualmente entre el Ministerio Público y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, originado por las investigaciones fiscales en curso contra la propia mandataria, ministros y exministros de Estado.

Uno de los últimos episodios de esta situación se habría desencadenado con las diligencias iniciadas contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, en el marco de las investigaciones que se le siguen por los presuntos delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. Como parte de esa causa, se allanó el domicilio del titular del Mininter, por lo que la mandataria acusó a la Fiscalía de "tejer un golpe de Estado blando" contra su gobierno.

Asimismo, Santiváñez Antúnez, el pasado 17 de febrero, presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por los presuntos delitos de infracción constitucional y abuso de autoridad.

Ante esta situación, el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) negó que existiera una "guerra" entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, sino que, según dijo, se trata de una "crisis" originada debido a que esta entidad "no entiende su rol" ni la gobernabilidad.

"Aquí es importante descartar lo siguiente: no existe una guerra desatada en los términos que usted ha señalado. Lo que existe es una crisis en la que el Ministerio Público no entiende su rol democrático y la gobernabilidad, y considera que solamente se debe regir bajo el marco de la ley y el Código Procesal. El rol del Ministerio Público es un rol que va más allá del Código Procesal, está por encima", sostuvo.

"Si bien es cierto no es un poder del Estado, tiene un papel protagónico en la gobernabilidad y sobre todo en el fortalecimiento de la democracia. No se puede estar denunciando y abriendo carpetas fiscales a cuanta denuncia se le ocurre, cuantas cosas tiene, y lo menos que se puede hacer es que cada medio probatorio o cada testigo que no está corroborado o cada colaborador eficaz que tampoco es objeto de corroboración, todo se pone en la prensa y, entonces, la prensa lo que hace es: ‘ya lo dijo el colaborador, entonces, tal persona es culpable", agregó.

Arana Ysa consideró también que "gran parte del problema que vive el país, de la crisis política que vive el país, está en el sistema de justicia", y que "gran parte" de ese problema "está originado a su vez en el Ministerio Público".

"Lo que yo digo es esto: por qué tenemos un Ministerio Público, que efectivamente tiene toda la potestad de investigar, seguramente a cualquier funcionario. Yo incluso estoy en contra de la investigación a la presidenta porque aplica incorrectamente el artículo 117 de la Constitución, que, si bien es cierto, está en manos en este momento del Tribunal Constitucional, no significa que la aplicación del artículo de 117 no deba darse", prosiguió.

"Lo que yo digo es: por qué si la Fiscalía, de repente para efectos públicos es una autoridad del Estado, pero procesalmente es una parte. Es tan igual como una parte cualquiera. Entonces, ¿por qué lo que ella asuma como hipótesis se da por cierto? ¿Por qué cuando una prueba, un colaborador, un testigo da una declaración eso es verdad, eso es cierto?", inquirió.

"El Ministerio Público no puede responder políticamente frente a un político"

Aunque negó que exista una "guerra desatada" con el Ministerio Público, Eduardo Arana respaldó la denuncia constitucional que presentó el ministro del Interior contra la fiscal de la nación. En ese sentido, consideró que Santiváñez estaba "en su derecho", pero que la Fiscalía no podía "responder políticamente frente a un político", porque estaría "cayendo en el juego".

"La acción de un ministro es política y a la vez es jurídica. Si el ministro considera que existe una afectación al orden constitucional o legal está en su derecho, como persona, además, de presentar la denuncia que corresponda. Pero el Ministerio Público no puede ser político, es jurídico. Esa es la diferencia", sostuvo.

"Entonces […] el Ministerio Público no puede responder políticamente frente a un político. O sea, está cayendo en el juego", acotó.

Por otro lado, Arana indicó que, próximamente, el Ejecutivo convocaría a un Consejo de Estado o Consejo de Reforma donde se aborde "el problema de la gobernabilidad y la democracia en el país".

"Lo que nosotros hemos conversado, a nivel de la presidenta y con el propio premier, es una propuesta que nos reúna próximamente. Yo ya lo he anunciado en una conferencia hace unos días, después del Consejo de Ministros, que estamos viendo el vehículo que sea más accesible, que nos permita conversar, entender los problemas y llegar a una solución", señaló.

"Puede ser un Consejo de Estado, puede ser Consejo de Reforma o una reunión en la que la participación y la agenda sea esto: el problema de la gobernabilidad y la democracia en el país. No podemos dejar otra vez que la democracia se nos vaya de las manos. Lo que estamos viendo en estos momentos es cómo se nos pasa otra vez la oportunidad de recuperarla y no lo estamos haciendo", acotó.

Consultado sobre si sería convocada la fiscal de la nación, el ministro dijo que "todos los actores del sistema político y judicial" estaban convocados y que "si el espíritu y su talante es democrático va a tener que participar".