Personal policial viajará a Rusia para extraditar a Abel Valdivia Montoya

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio del Interior (Mininter) autorizó el viaje de personal policial a Rusia, del 8 al 14 de setiembre del presente año, para ejecutar la extradición de Abel Valdivia Montoya, acusado de asesinar al productor audiovisual Christiam Enrique Tirado en una fiesta a la que también asistió la parlamentaria Rosselli Amuruz.

Los encargados de traer a Christiam Enrique Tirado de regreso a territorio nacional son el comandante PNP Óscar Ludeña Hurtado y el suboficial de segunda PNP Piero Israel Quesada Vega.

Asimismo, en la resolución, que lleva la firma del titular del Mininter, Juan José Santiváñez, se precisa que el viaje costará al Estado peruano un total de 16 787 mil dólares, los cuales se dividen en 5 400 dólares por concepto de viáticos para ambos efectivos policiales durante cinco días, 8 219 dólares destinado a los pasajes aéreos de los mismos, y 3 168 dólares para el pasaje aéreo de retorno del extraditado.

"Los gastos que irrogue el cumplimiento de la presente Resolución son cubiertos con cargo a la Unidad Ejecutora 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, del Pliego 007: Ministerio del Interior", indica la resolución.

Dentro de los 15 días calendario siguiente a su retorno, los agentes encomendados para la extradición deberán rendir un informe detallado de las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje.

Abel Valdivia señaló que no tuvo intención de disparar

En noviembre de 2023, Abel Valdivia declaró en exclusiva para RPP y señaló que no tuvo intención de disparar a Christiam Enrique Tirado y que el crimen se habría producido de manera accidental, ya que él habría tenido intención de proteger a su hermano.

"Estaba que lo cortaba a mi hermano a la altura del cuello. Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", dijo entonces.