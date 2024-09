Juan José Santiváñez advierte que tomará acciones legales contra medios que relacionen su imagen con los audios

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro Juan José Santiváñez negó que su voz sea la que aparece en los audios | Fuente: Andina

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que iniciará acciones legales contra los medios de comunicación que relacionen su imagen con los audios grabados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', donde habría admitido que el vehículo presidencial habría sido utilizado para la fuga del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

"Yo ya he declarado al respecto. He negado todos los audios y eso está a disposición de mi abogado. He nombrado a mi abogado como vocero y no me voy a referir sobre ese tema porque está sujeto a una investigación a nivel fiscal. Supuestamente los audios están lacrados y nosotros vamos a esperar las pericias correspondientes para poder pronunciarnos", dijo el titular del Mininter.

"Totalmente (niego que sea mi voz). Nosotros estamos negando todo el tema. Mis abogados ya están haciéndose cargo de la situación. Voy a tomar acciones legales contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios. Porque fácil es decir: 'Sospechamos que no pertenece'. Pero ponen la imagen de mi persona", agregó.

Vehículo de Dina Boluarte habría servido para la fuga de Vladimir Cerrón, según audio

De acuerdo con el audio grabado por Izquierdo Yarlequé en un chifa del distrito limeño de San Borja el pasado 21 de mayo del presente año y difundido por el dominical Cuarto Poder, Santiváñez se habría referido al vehículo presidencial como "el escondite perfecto", ya que podría movilizarse por todo el territorio nacional sin ser intervenido por la Policía.

“¿Te acuerdas (de) que el cofre de la presidenta estaba en la playa? Iba a buscar a Cerrón a la playa”, habría dicho el ministro del Interior.

“Incluso, podría llegar hasta la frontera sin que la Policía Nacional del Perú lo detenga. Es el escondite perfecto para alguien que busca evadir la justicia”, enfatizó.

Como se recuerda, el vehículo utilizado por Dina Boluarte fue detectado el 24 de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, a pocos metros del condominio Mikonos, donde se había intentado capturar a Vladimir Cerrón un mes atrás.