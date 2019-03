Karina Beteta, congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La congresista Karina Beteta (Fuerza Popular) señaló que el dinero que recibió por la semana de representación, pese a no haber estado en el país, no fue un viático, sino una bonificación que se les asigna todos los parlamentarios en esta época del año.

"Esto no es viático, lo que nos asignan es una bonificación, lo que significa que es un sueldo. Es una asignación de la semana de representación. Si hay algo irregular en el manejo administrativo, corresponde a la Mesa Directiva rectificar, pero esto no es un viático, es una bonificación", señaló.

Beteta criticó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por abrirle una investigación a ella y a otros cinco legisladores por, presuntamente, haber cobrado cheques por 2, 800 soles por semana de representación pese a haber estar fuera del país con pasajes y viáticos pagados por el Congreso, tal como informó el programa Cuarto Poder.

"Lamento la actitud de la fiscal de la Nación que muy agilita para denunciar a congresistas de Fuerza Popular. La Fiscalía no abrió investigación sobre haber presentado en la semana de representación fotos trucadas (caso Salaverry). La justicia no puede ser selectiva, yo me defenderé y demostraré que no hubo nada irregular", cuestionó.

Fiscalía abre investigación

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió este lunes una investigación preliminar contra 6 parlamentarios que cobraron por Semana de Representación, cuando se encontraban fuera del país con pasajes y viáticos pagados por el Congreso.

César Segura, Segundo Tapia, Mario Mantilla, Freddy Sarmiento ( Mediante un documento compartido en la cuenta de Twitter del Ministerio Público , la fiscal dispuso la indagación preliminar contra los legisladores Karina Beteta Fuerza Popular ) y Jorge Castro (no agrupado).





De acuerdo con un informe del dominical Cuarto Poder, estos parlamentarios cobraron cheques por 2,800 soles bajo el concepto de semana de representación , mientras se encontraban fuera del país. Este dinero lo reciben una vez al mes y no se deposita en sus cuentas, sino que se les entrega un cheque.