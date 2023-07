José Williams reconoce que Zoraida Ávalos aplicó su "criterio jurídico" en decisión que llevó a su inhabilitación

Pese a que el artículo 117 de la Constitución no menciona ni la imposibilidad, ni la obligatoriedad de investigar a un mandatario en funciones, ya que solo hace referencia a la excepción a la inmunidad presidencial por una acusación, el titular del Congreso, José Williams, aseguró que la Carta Magna si facultaba a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos a investigar al exjefe de Estado Pedro Castillo.

Ello, no obstante, luego de haber admitido que la inhabilitación de Ávalos respondía a un criterio jurídico, aunque las facultades del Congreso se limiten al control político. Además, de acuerdo con el artículo 154, inciso 2, de la Constitución, es más bien competencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "aplicar la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos".

"Ella lo que hizo fue aplicar su criterio jurídico, pero el Congreso no ha salido de sus facultades (...). La Constitución dice claramente que puede abrir investigación (contra un presidente) y desarrollarla. No se desarrolló la investigación, teníamos a una fiscal de la Nación que no investigó a un personaje que ya le estaba creando problemas al país, desuniendo al país, y toda persona que tiene un criterio ve hacia adelante y podría darse cuenta que eso en el tiempo iba a ser peligroso (...). El problema está en el personaje a quien investiga. Y eso no es invadir el fuero", dijo en una entrevista para El Comercio.

Adelanto de elecciones

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de reabrir el debate sobre el adelanto de elecciones y aseguró que este tema puede ser revisado, aunque no lo consideró una prioridad.

" Yo creo que la página siempre está lista para ser revisada. Eso va a depender de lo que vaya a suceder. Decir, en estos momentos, que es una prioridad pensar en un adelanto de elecciones, yo creo que es mover las cosas más de lo que deberían estar", manifestó.

Por otro lado, se negó a calificar la gestión de la presidenta Dina Boluarte, pero remarcó que ha logrado llevar a cabo una "transición de un pasado violento".

"No voy a ponerle nota al Gobierno. Creo que ha hecho una transición entre un pasado violento, un pasado de crisis, un pasado que nos hubiera podido llevar a situaciones de difícil retorno. Pero no solamente en el Ejecutivo, también en el Legislativo, así como otras instituciones y la sociedad civil han ayudado a trasladarnos a un momento mucho más armonioso del que tuvimos hace unos meses", aseveró.

Retorno a la bicameralidad

Finalmente, se mostró en desacuerdo sobre las declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien aseguró que el actual Congreso no está legitimado para llevar a cabo el proyecto sobre el retorno a la bicameralidad.

"Si la señora Fujimori dice que el actual Congreso no tiene la capacidad o la calidad para hacer reformas, ella se está refiriendo también a Fuerza Popular, que es su bancada, y la Comisión de Constitución le pertenece a Fuerza Popular. Ella le estaría diciendo a su bancada y a esta comisión que no tiene las competencias. Yo creo, a título personal, que la bicameralidad es buena, sí conviene, falta informar a la población. Y las razones son varias. No tendríamos una sola cámara, que puede en determinados momentos ser la dueña de la verdad y el procedimiento. Con dos cámaras se pueden compartir las tareas", culminó.