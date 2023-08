La asamblea constituyente desde el Congreso: Patricia Juárez y Jaime Quito debaten sus posiciones

El tema de la asamblea constituyente ha regresado al debate público luego de la elección de la actual Mesa Directiva del Congreso. Como se sabe, Fuerza Popular y Perú Libre comparten representación en dicho espacio, en medio de una gran polémica por sus posturas ideológicas, en muchos puntos, contrarias.

En los últimos días, el líder del perulibrismo, Vladimir Cerrón, ha reiterado que el cambio de Constitución a través de una asamblea constituyente es "irrenunciable" en su programa político. No se hizo esperar la respuesta de la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, quien pidió a Cerrón que "se ubique" e indicó que "defenderá" la Carta Magna del 93.

Ante este panorama, RPP Noticias conversó con la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y el actual parlamentario de la bancada Nueva Constitución Socialista, Jaime Quito, respecto a las posibilidades de retomar dicho debate desde los fueros parlamentarios.

Patricia Juárez: "Seguiremos siendo el muro de contención ante la asamblea constituyente"

La parlamentaria Patricia Juárez, expresidenta de la Comisión de Constitución y vocera de la bancada de Fuerza Popular, indicó que su grupo parlamentario ha sido, "desde el principio", un "muro de contención" ante los intentos de impulsar el cambio de Constitución.

"Desde el inicio, hemos sido ese muro de contención que se requería porque el tema de la asamblea constituyente está, desde la campaña, en el ideario de Perú Libre. Muchos congresistas de ese partido (...) presentaron algunos proyectos de ley (...) que se vieron en su momento en la Comisión de Constitución. Incluso un proyecto de ley presentado por Pedro Castillo y Aníbal Torres fue mandado, a través de un decreto, al archivo", sostuvo Juárez.

Asimismo, refirió que el tema "fue derrotado por amplia mayoría" en el Parlamento, cuando se rechazó el dictamen en minoría del congresista Jaime Quito respecto a incluir la asamblea constituyente en el adelanto de elecciones.

Además, Juárez Gallegos consideró que volver a plantear la asamblea constituyente era parte de una estrategia política de Vladimir Cerrón con miras a las elecciones presidenciales del 2026.

"Yo creo que están mirando a las elecciones del 2026 estableciendo como una plataforma para presentar a sus posibles votantes. Creo que esa es la motivación porque perfectamente sabe que en el Congreso no va a pasar, que el fujimorismo está ahí siendo la barrera que se requiere para darle estabilidad al país, para darle seguridad jurídica", indicó.

Consultada sobre los acuerdos que habrían llevado a establecer una fórmula conjunta con Perú Libre en la Mesa Directiva, Patricia Juárez indicó que no significaba tener desacuerdos respecto a la asamblea constituyente.

"Lo que hubo fue un simple acuerdo a efectos de poder acceder (a la Mesa Directiva), pero eso no significa que no podamos estar en desacuerdo en temas como la asamblea constituyente, como la modificación constitucional en lo que corresponde al capítulo económico. Son temas en los que, de ninguna manera, vamos a tranzar y ahí está la posición que ha establecido de manera clara y enfática la lideresa de nuestro partido", resaltó.

Jaime Quito: "La nueva Constitución es una necesidad histórica demandada por el pueblo"

Por su parte, el actual parlamentario de la bancada Nueva Constitución Socialista, Jaime Quito, consideró que Fuerza Popular era un "muro de contención" al avance de una "economía popular".

"Fuerza Popular es un muro de contención a poder avanzar y desarrollar la economía popular. Siempre están de acuerdo con el crecimiento de los grupos de poder económico, lo que han hecho a lo largo de los años con el regalo de las empresas públicas, la destrucción de una economía que pueda autosostenerse. Van a ser un muro de contención a eso para que las grandes empresas continúen haciendo lo que les da la gana en el país", indicó.

Además, resaltó que la nueva Constitución es una "necesidad histórica" que ha acumulado simpatías en la población.

"Yo creo que la nueva Constitución es una necesidad histórica para nuestro país frente a la situación que estamos viviendo. Las políticas neoliberales impuestas por esta Constitución no llevan a la solución de los problemas estructurales que se vienen arrastrando por décadas (...) Muy distinto es lo que la población necesita (…) que es cambiar la Constitución o modificarla, lo cual suma un 68% de acuerdo", sostuvo.

Consultado sobre las posibilidades de que una eventual nueva Constitución resuelva los problemas relacionados a la pobreza económica del país, Quito Sarmiento señaló que la actual Carta Magna tampoco ha dado garantías de ser efectiva para ese fin.

"Habría que preguntarse qué garantía tenemos con esta Constitución o con todo este marco jurídico que tenemos en el país de que vayan a solucionarse los problemas en educación, vivienda, transporte, agricultura, que está totalmente retrasado. No hay ninguna garantía", refirió.

"Con esa situación, es importante plantear los cambios que deban darse. Necesitamos que la población organizada comience a participar en política (…) y no solo en aquella que se vota cada cierto tiempo. Tenemos problemas estructurales y no se puede solo hacer meras lavadas de cara que no resuelven nada", añadió.