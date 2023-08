Keiko Fujimori anunció la designación de los presidentes de cuatro comisiones parlamentarias a cargo de su bancada

El último miércoles, la Junta de Portavoces del Congreso aprobó la distribución de las presidencias de las comisiones ordinarias correspondiente al periodo anual de sesiones 2023-2024.

Tras más de cinco horas de deliberación, se definieron las bancadas que liderarán las 24 comisiones parlamentarias. En ese sentido, se resolvió que la bancada de Fuerza Popular presidirá 4 comisiones; Perú Libre, 3; Acción Popular, 3; Alianza para el Progreso, 2; Cambio Democrático-Juntos por el Perú, 2; Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 2; Renovación Popular, 2; Avanza País, 2; Podemos Perú, 2; Perú Bicentenario, 1; Somos Perú, 1; y Unidad y Diálogo Parlamentario, 1.

Anuncia presidentes de comisiones

Tras determinarse que la bancada fujimorista presidirá las comisiones de Economía, Agraria, Constitución y Relaciones Exteriores, la lideresa del partido, Keiko Fujimori, anunció la elección de los presidentes de dichos grupos de trabajo parlamentario, tras realizarse elecciones de hasta dos listas con voto secreto.

"Se presentaron hasta 2 listas para cada comisión, en la que se eligió, con voto secreto, a quienes serán presidentes de comisiones. El resultado: Agraria: Eduardo Castillo, Economía: César Revilla, Constitución: Martha Moyano, Relaciones Exteriores: Alejandro Aguinaga", anunció Fujimori Higuchi.

Como se sabe, en el anterior periodo anual de sesiones, la Comisión Agraria estuvo presidida por la fujimorista Nilza Chacón; Economía por Rosángella Barbarán; Constitución por Hernando Guerra García; y Relaciones Exteriores por la acciopopulista María del Carmen Alva.

Además, la lideresa del fujimorismo anunció la elección de los parlamentarios a cargo de la vocería de la bancada naranja: Arturo Alegría será el vocero titular y Nilza Chacón y Víctor Flores fueron designados como voceros alternos.

"Seguiremos priorizando una agenda de consenso que permita contribuir con las soluciones que requiere nuestro país", remarcó Keiko Fujimori.

Mensaje a Vladimir Cerrón

Como se sabe, la actual Mesa Directiva del Congreso está integrada por miembros de APP, Fuerza Popular y Perú Libre. El líder de esta última agrupación política, Vladimir Cerrón, ha expresado su determinación de seguir impulsando la asamblea constituyente.

Al respecto, Keiko Fujimori le solicitó al líder perulibrista “que se ubique” y rechazó su propuesta para la redacción de una nueva constitución que reemplace a la de 1993.

“El hecho que tenga un espacio en la Segunda Vicepresidencia no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y Fuerza Popular va a seguir defendiendo la Constitución de 1993, que este año cumple 30 años de vigencia. Le decimos no a la izquierda radical y sus intenciones de llevar al Perú al abismo, eso no lo vamos a permitir”, manifestó durante el encuentro anual de capacitación e integración de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori aseguró que la misión de su bancada en el Congreso es ser seguir en contra del populismo y la izquierda radical.

“A propósito de eso, justo hoy ha estado Vladimir Cerrón en el Congreso de la República, promoviendo un proyecto de ley buscando la Asamblea Constituyente. Desde acá y con toda la bancada y los dirigentes del partido, le decimos al señor Cerrón primero que se ubique”, expresó.