Héctor Acuña: Hubo debilidad en sustentación del caso 'Los Niños' y congresistas "aprovecharon el momento"

El congresista no agrupado Héctor Acuña se refirió al blindaje de anoche por parte del pleno del Congreso a los parlamentarios sindicados como ´Los Niños´ y precisó que hubo debilidad de los ponentes (María del Carmen Alva y Norma Yarrow) para sustentar el informe final. Además, mencionó que sus colegas parlamentarios aprovecharon esta situación para rechazar la acusación constitucional.

"Con relación a los colegas congresistas que anoche realmente fueron blindados, debemos tomar en cuenta que lo que se ha visto es la denuncia presentada por la congresista Chirinos. La denuncia que recién ha presentado el Ministerio Público está en camino. Entonces es otra denuncia que va a seguir su curso por la Subcomisión, por la Comisión Permanente y esperemos que, con la rigurosidad del Ministerio Público, los congresistas que ayer defendieron a los colegas puedan tomar otra posición. Ayer lo que se ha visto es que ha habido debilidad por parte de quienes sustentaron. Eso dio pie para que los colegas se aprovecharan del momento", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo que en mi caso puedo observar es que estas informaciones están saliendo después de (la votación). Esa información contundente que está saliendo no hemos tenido a mano (...). Es inconcebible que partidos políticos tradicionales y con tantos años sigan actuando de la misma manera, porque ya sabemos quiénes son los responsables directos, que son los que tienen la mayoría de votos", agregó.

Ley mordaza

Por otro lado, con respecto a la denominada ´Ley mordaza´, se mostró en contra de la iniciativa e indicó que irse a cuarto intermedio en este tema demuestra debilidad en los parlamentarios que la impulsan.

"Yo aspiro a que realmente esta ley no prospere. Del poco tiempo que llevo en el Congreso me parece que este cuarto intermedio es producto de la debilidad que tienen los que pretenden que salga. Ahora más que nunca, por ejemplo, estamos viviendo que la información, que es tan valiosa para poder elegir, para poder tener mejores autoridades, nos alimenta que esta ley no debe (prosperar)", finalizó.