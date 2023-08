Luis Aragón pide a Alejandro Soto que renuncie a Presidencia del Congreso y adelanta que votará por su censura

Luis Aragón, legislador de Acción Popular, consideró que Alejandro Soto debe renunciar a la Presidencia del Congreso ante las constantes denuncias que afronta, las cuales, a su criterio, representan un desprestigio para el Parlamento.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, el legislador cuestionó que Soto haya dicho que no se aferra al cargo, pero sin dar un paso al costado, pese a las denuncias difundidas en diversos programas periodísticos.

“Creo que Alejandro Soto debe renunciar al cargo de presidente del Congreso de la República, debe dar un paso al costado. Él ha manifestado que no se aferra al cargo, pero, lamentablemente, en un mes se ha desprestigiado tanto el presidente del Congreso. Denuncia tras denuncia, informes periodísticos investigaciones y es insostenible estar en el cargo”, dijo.

No busca postular a Mesa Directiva

Añadió que no está solicitando la renuncia de Soto para tentar una eventual postulación a la Mesa Directiva, sino que está en contra de que se mantenga en el cargo por la vinculación de trabajadores de su despacho en ataques a congresistas a través de redes sociales, según difundió un dominical.

“Nosotros no hemos tenido ningún problema personal con Alejandro Soto, probablemente (él tiene) temas de celos políticos, egoísmos, alucinaciones (y por eso) se había creado todo un lobby, una campaña de desprestigio pagada por el Estado, porque son trabajadores del Estado”, indicó.

El parlamentario también sostuvo que ya ha firmado la moción de censura contra el titular de la Mesa Directiva; sin embargo, dijo no saber si es que existen los votos para que Alejandro Soto sea retirado del cargo.

“No estoy propiciando la moción de censura contra el presidente del Congreso, pero sí voy a votar a favor. He firmado ya la moción hoy en horas de la mañana y, si esto pasa al pleno, votaré a favor. No sé si existan los votos, me quedan las dudas, porque obviamente seguro hay pactos políticos, acuerdos de no sé qué tipo entre algunas bancadas o grupos parlamentarios y no tendría la seguridad de que exista una censura”, indicó.