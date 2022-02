Presidenta del Congreso se pronuncia sobre mociones de censura en su contra | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se refirió en torno a las dos mociones de censura en su contra, una presentada por la bancada de Perú Libre y otra de Perú Democrático, agrupación cercana al Gobierno. Al respecto, la titular del Parlamento dijo estar tranquila y que los legisladores tienen el derecho de presentar las acciones que consideres.

"Tienen todo su derecho de presentar mociones de censura, por mi parte estoy tranquila porque el que nada debe, nada teme. En lo que corresponde a los congresistas sabemos que nosotros fiscalizamos y llamamos la atención de las cosas que vemos y damos esta información para que el Poder Ejecutivo pueda tomar las decisiones que correspondan", dijo.

El lunes pasado, una segunda moción de censura fue presentada contra la titular del Congreso por la reunión que sostuvo con un grupo de parlamentarios, en la cual se habría hablado de la vacancia presidencial.

Se trata de la moción N° 2042, firmada por Betssy Chávez, de Perú Democrático, como autora principal, y otros 19 legisladores, entre ellos de su propia bancada, Perú Libre y Juntos por el Perú. El documento cita el reportaje publicado por el semanario Hildebrandt en sus Trece, que dio cuenta de la referida reunión realizada en un hotel del distrito de Miraflores.

Advierte, además, que se ha querido, desde el Congreso, disimular dicha reunión indicando que se trató de un seminario taller financiado por la fundación Frierich Naumann. La moción refiere que Alva y los congresistas reunidos buscan alterar el espíritu de la Constitución y las leyes para favorecer intereses particulares por encima de la voluntad popular.

Betssy Chávez no retirará denuncias

La congresista y ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que no retirará ninguna denuncia constitucional, ya sea contra la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, o contra la vicepresidenta del Parlamento, Patricia Chirinos.



"Yo no voy a retirar ninguna denuncia constitucional, ni la que dirigí contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tampoco voy a retirar la denuncia contra Patricia Chirinos, porque considero que hay infracción constitucional de los artículos 102, 112, 113", dijo durante una entrevista con el programa Punto Final.

Bettsy Chávez insistió en la denuncia constitucional que presentó el 15 de febrero en su calidad de congresista, a pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se mostró optimista en que la ministra pueda dialogar con Alva para "poner fin a conflictos".

"Aunque me lo pidiera el papa [Francisco], yo no voy a dejar sin efecto las denuncias que he presentado. Hay una infracción constitucional a todas luces y al menos amerita que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dé el trámite de admisibilidad, amerita que se discuta en Comisión Permanente, amerita que se discuta en el pleno y que la fiscal evalúe si procede o no", indicó.



Bettsy Chávez argumentó que la denuncia constitucional contra Alva se basa en que se impulsan "leyes con nombre propio" para disminuir los cinco años del mandato presidencial.

