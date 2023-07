Luis Aragón retó a Alejandro Soto a un debate previo a la votación para la elección de la Mesa Directiva

A pocas horas de la votación de la nueva Mesa Directiva del Congreso, que será este miércoles a las 10 de la mañana, el congresista Luis Aragón (Acción Popular), quien preside la lista 2, retó a su colega Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) a un debate entre ambos previo a la votación -es decir, a las 8 a.m., en Pasos Perdidos-.

"Invitaría a nuestro colega Alejandro Soto, como buenos cusqueños, a que podamos debatir una agenda legislativa. Alejandro, te espero en Pasos Perdidos a las ocho de la mañana. Debatamos una agenda legislativa en bien del país por el desarrollo de nuestro país, por el desarrollo de nuestra región Cusco. Creo que, ad portas al 28 de julio, al mes de agosto, tenemos que debatir al margen de que tú y yo ganemos. No interesa, que gane el país", declaró.

Por otro lado, el candidato a presidir la Mesa Directiva dijo que no se buscará la vacancia presidencial contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, pese a que las bancadas que forma la lista han mostrado su rechazo al gobierno actual por los fallecimientos ocurridos en las protestas durante su gestión.

"No somos una bancada que buscamos destruir el Gobierno. Cuando decimos destruir no estamos en la búsqueda de vacar a la presidenta de la República. Que se tenga tranquilidad, ese no es el objetivo de que en algún momento se nos ha querido decir que queremos de inmediato buscar un tema de sucesión presidencial, de ninguna manera. Sin embargo, no vamos a renunciar a nuestro control político", refirió.

Por otro lado, Paul Gutiérrez Ticona, candidato a la segunda vicepresidencia, señaló a RPP Noticias que la lista tiene el respaldo de cinco bancadas y aseguró que mañana miércoles "nada está dicho" respecto al ganador.

"Han renunciado colegas de Perú Libre y ellos han indicado que, fieles a sus principios, van a estar dando el respaldo a este bloque de centro-izquierda, y ahora otros colegas de otras bancadas como Esdras. Por lo tanto, nada está dicho el día de mañana, en la elección se verá quien sea ganador y obviamente tengamos que respetar", declaró.

Pese a señalar el posible respaldo de Esdras Medina, la bancada de Unidad y Diálogo -donde forma parte el mencionado congresista- señaló que serán consecuentes a sus principios democráticos y apoyarán la lista del parlamentario Alejandro Soto.

Listas a Mesa Directiva

Dos listas de candidatos a la Mesa Directiva del Parlamento participarán este miércoles 26 de julio, en la elección para determinar los miembros que dirigirán el Congreso durante el periodo de sesiones 2023-2024.

La lista de candidatos número 1, la cual fue oficializada el lunes, está encabezada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) quien aspira a la presidencia del Congreso. Le siguen en la nómina Hernando Guerra García (Fuerza Popular), como postulante a la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón (Perú Libre), a la segunda vicepresidencia y Roselli Amuruz (Avanza País), a la tercera vicepresidencia.

La lista número 2, cuya inscripción se realizó a media hora del cierre, tiene al parlamentario Luis Aragón (Acción Popular) como candidato a la presidencia del Congreso y lo acompañan Edgard Raymundo (Cambio Democrático), Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) y Elías Varas (Perú Bicentenario), como postulantes a la primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente.