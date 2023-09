Opiniones divididas sobre la permanencia del ministro de Defensa tras muerte de militares en el VRAEM

Cuatro miembros del Ejército del Perú murieron y tres resultaron heridos, entre ellos un efectivo de la Policía Nacional, durante un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y una columna terrorista la madrugada del lunes 4 de setiembre en el distrito de Putis, en la provincia ayacuchana de Huanta.

Los militares y policías realizaban un patrullaje de control territorial en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) cuando se registró el enfrentamiento con los terroristas.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) informó en un comunicado que dos delincuentes terroristas fueron abatidos; entre ellos el ‘camarada Guido’, quien habría estado encargado de la seguridad entre la zona de Llochegua (provincia de Huanta) y Huamanga.

A un día del enfrentamiento que cobró la vida de cuatro militares, diversos congresistas plantearon desde la renuncia hasta la interpelación del ministro de Defensa, Jorge Chávez, para que explique ante la representación nacional las acciones del Poder Ejecutivo para reducir los índices del narcoterrorismo en el VRAEM.

Interpelación, censura y hasta renuncia: el pronunciamiento de los congresistas

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, cuestionó a Chávez Cresta por no pronunciarse personalmente sobre el incidente, un “silencio” que-recordó- se repitió cuando seis soldados fallecieron ahogados al intentar cruzar el río Ilave, en Puno, por eludir a un grupo de manifestantes en marzo de este año.

“¿Qué cosa ha declarado el ministro de Defensa? ¿Ha salido el ministro de Defensa a decir algo? Aprovecho para decirle a la presidenta, a ver si nombra un ministro de Defensa. El mismo silencio que cuando murieron los soldados en Ilave, recién se pronunció después de un mes de la interpelación”, declaró a RPP Noticias.

Por eso, el legislador apepista fue enfático al exigir la renuncia del titular del Mindef. “Por dignidad hacer rato debió irse”, sentenció.

Mientras tanto, la parlamentaria de Perú Libre, Margot Palacios, consideró que el fallecimiento de los cuatro militares amerita la presencia del ministro Chávez en el pleno del Congreso, para después evaluar la presentación de una moción de censura en su contra.

“Los procedimientos del parlamento es interpelarlo y, después, censurarlo. No podemos pasar por instancias”, comentó.

Consultada si es que la presidenta Dina Boluarte debe retirar del cargo a Chávez Cresta, la legisladora izquierdista respondió: “Lo tiene bien blindado, si no hace tiempo hubiese dado un paso al costado”.

Roberto Chiabra y Margot Palacios conversaron esta mañana con RPP Noticias. | Fuente: RPP

Una posición similar tuvo la tercera vicepresidenta del Parlamento, Roselli Amuruz (Avanza País), quien consideró necesario citar a integrante del Gabinete Ministerial, al señalar que hay “falencias” del Gobierno en la lucha contra el narcoterrorismo.

“El responder todas las preguntas que tenga la representación nacional es correcto. Sí estaría de acuerdo con una interpelación. [El ministro] tiene que ser interpelado y tiene que darles una respuesta a los peruanos”, mencionó.

A su turno, el congresista y presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, Diego Bazán (Avanza País), consideró que es momento de que la jefa de Estado evalúe la permanencia en el cargo del ministro de Defensa, quien – a su criterio – debe ser censurado por el Legislativo.

“El ministro tiene políticas inexistentes en zonas complicadas como el VRAEM. […] No solo se trata de una interpelación, yo creo que debemos promover una censura y no solo por esta situación. Yo he pedido la salida del ministro de Defensa hace muchos meses, lamentablemente no hemos tenido eco desde el Parlamento; menos del Ejecutivo”, finiquitó.