Ministro de Justicia señala que caso Fujimori "no se ha vuelto a tocar en Consejo de Ministros" desde su liberación

Gobierno El ministro de Justicia resaltó que el Estado solo ha dado cumplimiento a un mandato que la Constitución "obliga" respecto a Fujimori

El ministro de Justicia Eduardo Arana, en diálogo con RPP, se pronunció en torno a la solicitud que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado peruano de un informe "sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y (...) sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias" por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Esto a raíz de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, el pasado 6 de diciembre, dispuesta por el Ejecutivo tras un fallo del Tribunal Constitucional. Por dicha acción, la Corte IDH resolvió que nuestro país incurrió en desacato de sus resoluciones.

Ante esa situación, el titular del Minjus indicó que, desde la liberación del exmandatario, no se ha vuelto a tocar el tema en alguna sesión de Consejo de Ministros.

"No se ha vuelto a tocar en un Consejo de Ministros (...) Lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy, es que se ha dado cumplimiento a la sentencia del TC, a esa gracia presidencial. Como Estado hemos dado cumplimiento a un mandato que la Constitución nos obliga a nosotros a cumplir", indicó.

"Estamos recabando información para contestar a la Corte IDH"

Respecto al informe requerido por la corte internacional, el ministro señaló que su despacho ha solicitado el expediente completo del caso al Tribunal Constitucional y que el mismo mecanismo se realizará con todas las entidades comprometidas para preparar la respuesta a la Corte IDH.

"Es un trámite muy sencillo. La Corte IDH ha solicitado la información al Estado peruano para que se le explique las razones por las que se ha actuado con relación al indulto. Dentro del marco de mis competencias, lo que se ha hecho es pedirle al TC que nos envíe el expediente. Nosotros solo tenemos la notificación", indicó.

"Nosotros solo hemos sido notificados de una resolución que da término a un proceso, pero no tenemos el contenido del proceso. Y como quiera que la Corte IDH nos pide una información, yo no le puedo decir que solo tengo la notificación, tengo que conocer todo el proceso y, en virtud de eso, emitiremos una opinión de acuerdo a lo que veamos en el expediente. Es algo muy sencillo, no compromete a nada", agregó.

Acerca de la declaración de "desacato" al Estado, Arana señaló que se responderá "con las armas del derecho nacional e internacional".

"Vamos a explicar las razones por las que el Estado peruano ha tomado la decisión que se ha adoptado. Creemos que la decisión del Gobierno está ajustada a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales", aseveró.

"Tenemos plazo hasta el 4 de marzo para poder efectuar la respuesta a todo este mecanismo en el que estamos recabando información solo con el propósito de tener los elementos de juicio para responder adecuadamente a la Corte IDH", agregó.

"No he examinado el proyecto de ley del congresista Chiabra"

Por otro lado, consultado sobre la propuesta legislativa del parlamentario Roberto Chiabra para que el Congreso se encargue de destituir a fiscales y jueces supremos, restando esta facultad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el ministro indicó que no había examinado dicha iniciativa legislativa.

"La verdad no he tenido la oportunidad de examinar el proyecto de ley del congresista Chiabra. He visto los titulares de la propuesta. Creo que el Congreso puede recibir varias propuestas, seguramente esto tendrá que pasar por la Comisión de Constitución y en su momento se nos va a pedir la opinión", indicó.

"Yo no puedo opinar sobre algo que no conozco, y si no conozco el texto mal haría yo en pronunciarme. En mi calidad de ministro podría comprometer al Gobierno en un hecho que merece atención y un particular análisis", añadió.

Respecto al decreto del Ejecutivo que le da a la Policía Nacional la prerrogativa de iniciar investigaciones preliminares sin necesidad de presencia fiscal, Arana indicó que desde el Ejecutivo "esta norma no colisiona con las facultades del Ministerio Público".

"Creo que ha habido un poco de rapidez en los comentarios y debemos llegar al análisis para poder explicar", aseveró.

En ese sentido, indicó que ha invitado al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, al Consejo de Reforma de Estado que se va a llevar a cabo el próximo 9 de enero en Palacio de Gobierno.

"Lo invité y comentamos sobre la naturaleza de este decreto. Él no lo había revisado totalmente y yo no había terminado de explicárselo. Yo lo invité para que participe de una charla que en el Minjus hemos programado para examinar los alcances y contenidos de varios decretos, incluido éste", puntualizó.