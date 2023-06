Óscar Vera: "No hay cercanía, amistad o relación personal con el expresidente Pedro Castillo"

Congreso "No soy militante de Perú Libre, ni de algún otro partido político del país", dijo el ministro Vera

"No soy militante de Perú Libre, ni de algún otro partido político del país", dijo el ministro Vera. | Fuente: Congreso

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, asistió al Hemiciclo de Sesiones para ser interpelado por el pleno del Congreso. Durante su intervención, como respuesta a la duodécima pregunta respecto de una supuesta relación con el expresidente Pedro Castillo, Vera precisó que no tiene cercanía alguna y que si bien ingresó dos veces a Palacio de Gobierno durante su gestión, lo hizo con especialistas en hidrocarburos y técnicos.

"Debo aclarar que la supuesta cercanía con el expresidente Pedro Castillo es solo supuesta, porque ya he explicado que me he entrevistado con el expresidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno de forma oficial en calidad de miembro integrante de la Comisión de Transferencia en mi condición de técnico especialista en hidrocarburos. No hay, por lo tanto, cercanía, amistad o relación personal con el expresidente", aseveró.

Asimismo, negó pertenecer al partido político Perú Libre y haber participado en la campaña electoral de Castillo Terrones.

"No soy militante de Perú Libre, ni de algún otro partido político del país. No tengo afinidad, simpatía, ni antipatía por ese partido ni por algún partido político del Perú. Respeto a todos y a sus líderes representantes", mencionó.

"Declaro, asimismo, que no he participado en campaña política de Perú Libre en las elecciones de 2021", agregó.

"No soy militante de Perú Libre, ni de algún otro partido político del país", dijo el ministro Vera. | Fuente: RPP

Negó haber omitido información en su declaración jurada

Por otro lado, negó haber omitido información en su hoja de vida. Explicó que, por motivos de fuerza mayor, demoró en entregar la documentación, pero que finalmente lo hizo.

"No es correcto que se diga que he omitido información. Simplemente por motivos fuera de mi voluntad tardé en consignarlos, pero al final lo hice", respondió.