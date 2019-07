El presidente del Congreso negó que algún congresista "quiera estar atornillado en su asiento”. | Fuente: Congreso

El titular del Congreso, Pedro Olaechea, reiteró la noche de este domingo que los parlamentarios no se aferrarán a sus cargos, luego de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunciara la presentación de un proyecto para adelantar las elecciones generales.

“Si no hemos sido capaces de [cumplir] las expectativas del pueblo, bueno pues, por eso ponemos en el documento que, si es necesario, no nos aferramos al cargo”, afirmó en entrevista con el dominical Panorama.

Asimismo, señaló que aún no han recibido el documento con la propuesta presidencial. “El presidente no dejó absolutamente nada, fue igual que en el año pasado que vino y también habló, habló y llegaron 20 días después los papeles, quitándonos 20 días de trabajo para lograr consensos”, dijo en referencia a los proyectos de reforma política y judicial anunciados en el mensaje a la Nación del 2018.

Pedro Olaechea aseveró que los legisladores son conscientes del rechazo de la población y que lo aceptan. “No somos populares, aceptado. Pero si nos vamos, debemos tratar de devolver en las condiciones que recibimos las cosas. No es que alguien quiera estar atornillado en su asiento”.

También señaló que, como representante del Legislativo, creará consensos para apoyar al Gobierno en temas económicos. “Yo logro el consenso para lograr la presidencia diciéndoles [a los legisladores] que vamos a trabajar sobre una plataforma económica para ayudar al Gobierno… Extiendo la mano para darle las leyes que requiera, el apoyo que requiera y para avanzar”, acotó.

Por otro lado, lamentó no haber recibido alguna felicitación de parte del Ejecutivo por lograr la presidencia del Congreso. “Extiendo la mano, pero lamentablemente habrá resentimientos que no pueden pasar, no lo sé… Me hubiese encantado una llamada telefónica o reunirnos, pero no hubo ningún saludo”.