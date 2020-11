Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra llegaron juntos a Palacio en el 2016. Tras la renuncia de PPJ, Vizcarra asumió la presidencia del país. | Fuente: Agencia Andina

Un nuevo pedido de vacancia en contra del presidente Martín Vizcarra trae de regreso un constante enfrentamiento que en los últimos años hubo entre el Legislativo y el Ejecutivo. A la fecha son 4 los pedidos de vacancia que se han presentado desde el 2016: los dos primeros contra Pedro Pablo Kuczynski y los restantes contra Vizcarra, quien ocupó la presidencia tras la renuncia de PPK.

Para el experto en políticas públicas y columnista de RPP, Alonso Cárdenas, ambos personajes carecen de un necesario y fundamental manejo político que podrían haberlos dejado mejor parados frente a este tipo de situaciones.

"Si pudiéramos calificar con una palabra el gobierno efímero de PPK seria 'ingenuidad'. Ni el presidente ni su equipo de asesores políticos tuvieron la capacidad de leer una realidad que a todas luces buscaba vacarlo desde el comienzo: un Congreso agresivo y hostil, sin embargo, la estrategia fue ceder en lugar de confrontar y al final no tuvo más remedio que renunciar. En el caso de Martín Vizcarra, su impericia política y la de sus asesores [impidieron] controlar el caso "Swing", además los fantasmas de Lomas de Ilo y hospital de Moquegua vuelven a revivir", dijo Cárdenas para este informe.



Iris Jave, experta en comunicación política, considera que esta constante crisis tiene que ver con un proceso de debilitamiento institucional, político y partidario que padece el país en los últimos 20 años. Las fuerzas políticas se han convertido en vehículos más que en agrupaciones de militancia activa, lo que produce la desafección de la ciudadanía frente a la política.

"Estamos hablando de organizaciones políticas muy débiles, los partidos históricos están en una severa crisis de participación. En el caso de Peruanos por el Kambio, partido político con el que llegaron PPK y Martín Vizcarra a Palacio, se trata de un partido nuevo y lo que vemos en realidad es que son organizaciones que surgen con un propósito de llegar al poder, pero que no tiene a la base", señaló Jave a RPP.

PPK Y ODEBRECHT



Diciembre del 2017

Pedro Pablo Kuczynski había negado reiteradamente que sus empresas, Westfield Capital y First Capital en sociedad con Gerardo Sepúlveda, tuvieran vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. Sin embargo, según información difundida por la comisión Lava Jato del Congreso de la República, Odebrecht habría pagado por consultarías a Westfield Capital, cuando PPK era Ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo.



Tras revelarse este hecho, fue la bancada del Frente Amplio la que reunió los votos necesarios para presentar una moción de vacancia multipartidaria en contra de PPK.

Durante la sustentación de su defensa en el pleno, PPK dijo que la empresa Westfield sí tuvo vínculo con Odebrecht, pero quien estuvo a cargo de ello fue su exsocio Gerardo Sepúlveda. Finalmente, PPK pudo salvarse de esta vacancia: fueron 79 votos a favor, 19 votos en contra y 21 abstenciones, y no se consiguieron los 87 votos necesarios para ser aprobado el pedido. En el grupo de quienes se abstuvieron resaltó el bloque fujimorista que apoyaba a Kenji Fujimori. El hecho se resolvió el 21 de diciembre del 2017.

PEDIDO DE VACANCIA, VIDEOS Y RENUNCIA



Marzo del 2018

Fue un expresidente del Consejo de Ministros del hoy presidente Martín Vizcarra, César Villanueva, quien coordinó los votos necesarios para el segundo pedido de vacancia. Los motivos apuntaban nuevamente a su vínculo con Odebrecht. Para Villanueva existían nuevas pruebas de que PPK benefició a Odebrecht cuando fue Ministro de Economía. “Se puede tener evidencia, a través del cotejo de los contratos establecidos, los tiempos en que el presidente ha pertenecido a uno u otro lado, es decir el sector público y privado. El presidente ha mezclado voluntaria o involuntariamente estos factores”, dijo Villanueva en una entrevista en Canal N. Además, se le acusó a PPK de haber mentido en su relación con Odebrecht, durante su defensa en la sesión de la primera vacancia. Las bancadas que apoyaron la segunda moción de vacancia fueron el Frente Amplio, APP, Nuevo Perú y el Apra. En la oficialización del nuevo proceso, César Villanueva descartó que detrás de esta coordinación existiera alguna motivación en alcanzar algún cargo.

Una conferencia de prensa de algunos fujimoristas sentenció el futuro del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Se difundieron videos donde el fallecido congresista Moisés Mamani conversaba con Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel sobre gestión de obras y PPK. Pero el audio que terminó con el gobierno Kuczynski fue el del exministro Bruno Giuffra y Moisés Mamani.

Todos estos hechos dejaron sin defensa a Kuczynski, quien al día siguiente de la difusión del material y un día antes del debate de la vacancia renunció al cargo de mandatario junto a sus ministros: “Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”, dijo en su último mensaje a la Nación el 21 de marzo del 2018.

Para Iris Jave, PPK confió en que podría conseguir una alianza entre el fujimorismo y su gobierno. "Era la primera vez que un Ejecutivo ganaba la presidencia, pero teniendo un Congreso mayoritariamente en contra. Creo que PPK confió mucho en que podía establecer alianzas con la fuerza mayoritaria. Olvidó lo que sí ha hecho Vizcarra, tener una mejor alianza con los gobiernos regionales o activar otras instituciones de la sociedad", sostuvo.





La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la Presidencia de la República del Perú fue anunciada por él mismo el 21 de marzo de 2018: "Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República". | Fuente: Palacio de gobierno

EL CASO RICHARD SWING Y MARTÍN VIZCARRA

Septiembre del 2020

Nuevamente grabaciones fueron utilizadas para pedir la vacancia de un mandatario. Esta vez fueron unos audios difundidos en el Congreso por el parlamentario Edgar Alarcón, donde se escuchaba a Martín Vizcarra coordinar con su círculo laboral más íntimo los argumentos que dirían a los fiscales que investigan el caso Richard Swing. La moción de vacancia por "incapacidad moral" tuvo el apoyo de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular y fue su trámite fue aprobado con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones.

Los audios fueron difundidos el 10 de septiembre, pero el caso fue público semanas atrás. Martín Vizcarra, en un mensaje a la Nación, comparó la difusión de los audios con el proceder de Vladimiro Montesinos: “No hay nada ilegal, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, dijo el Presidente de la República.

Antes de asistir al Congreso y de que el presidente Vizcarra expusiera su defensa, el Ejecutivo interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para definir cuál sería la interpretación correcta de "incapacidad moral" que el parlamento debería utilizar. Llegado el día, el presidente asistió al Congreso acompañado de su abogado. En sus argumentos reconoció su voz en las grabaciones y ofreció disculpas por el hecho que involucraba a personal de su entorno más cercano. "Soy el primer interesado en que se analicen todos los detalles, que se contrasten las versiones, se verifique la información y se llegue hasta el fondo de la verdad, y si hay responsabilidad, que la instancia correspondiente lo determine”, dijo el mandatario.

Finalmente la vacancia presidencial fue rechazada.

El segundo pedido de vacancia en contra del presidente Vizcarra se presenta en medio de la coyuntura preelectoral en el país. Los próximos comicios se llevarán a cabo en abril del 2021. | Fuente: Agencia Andina

EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN Y NUEVO PEDIDO DE VACANCIA

El presidente Martín Vizcarra afronta un segundo pedido de vacancia, nuevamente por incapacidad moral, esta vez motivada por declaraciones de colaboradores eficacez en el caso "Club de la Construcción" que investiga el fiscal Germán Juárez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, en el cual está incluido el presidente Vizcarra en el cargo de exgobernador de Moquegua. Según los testigos Martín Vizcarra habría recibido pagos ilícitos a cambio de beneficiar a los consorcios ICCGSA-Incont y Obrainsa-Astaldi.

Fueron congresistas de Unión por el Perú, Podemos, Acción Popular y Frente Amplio quienes apoyaron la presentación de un segundo pedido de vacancia en contra del presidente. "Tras la revelación de un testimonio de un colaborador eficaz por el caso de sobornos efectuados a la empresa Odebrecht, donde estaría involucrado el presidente Martín Vizcarra", señala un párrafo del documento ingresado a mesa de partes.

La lectura que hizo el presidente Vizcarra de no ceder y confrontar ha sido adecuada, señala Alonso Cárdenas. Sin embargo, no tener representación siquiera mínima en el Congreso termina por perjudicarlo. "Martín Vizcarra cometió un error de no poner una bancada mínima en el Congreso, porque en un contexto de una altísima fragilidad institucional debe tener aliados en el hemiciclo. Sin embargo, tiene la suerte de que sus adversarios políticos son medianos, han cometido bastantes errores que lo han favorecidos de forma indirecta", dijo Cárdenas.



En este momento el Pleno debate la admisión de la moción de vacancia presidencial.