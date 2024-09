Denuncian que el congresista Raúl Doroteo se apropió ilícitamente de la casa de sus padres

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El congresista de la bancada de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, fue denunciado por su propio padre de 79 años de haberse apropiado ilícitamente de su vivienda, ubicada en la provincia de Pisco (región de Ica), con la complicidad de uno de sus hermanos.



Un reportaje de Cuarto Poder señaló que este caso inició luego de que el legislador, acusado de recortar el sueldo a una trabajadora de su despacho, pidiera un préstamo, hipotecando la vivienda de sus padres Raúl Doroteo Neyra y María Melva Carbajo.



Al no pagar el crédito, el inmueble de 56 metros cuadrados, valorizado en 200 000 soles, estaba a punto de ser embargado. "Me enteré que estaba por embargarse la casa. El gerente de la misma entidad me lo comunicó", contó el progenitor.



Para evitar que eso ocurriera, el congresista Doroteo Carbajo convenció a su padre de donar la casa a su suegra Martha René Trigoso Pinto, algo que se hizo efectiva el 29 de abril de 2015.



De acuerdo con el programa dominical, la donación supuestamente iba a durar hasta que su hijo pagara su deuda. Sin embargo, sucedió otra cosa: el 28 de agosto del 2017 la suegra vendió la casa a Antonio Muñoz Suaña, militante de Acción Popular, y su esposa Teresa Benavides Ochoa por la suma 14 000 soles.



“Yo me entero de que había vendido la casa por terceras personas. No [di el consentimiento]. Y por eso reacciono. Le reclamé. [Y me dijo] 'yo sé lo que hago'”, relató acongojado.

Poco después, el 7 de octubre de 2017, Muñoz vende la propiedad a Luis Miguel Silvio de la Cruz, extrabajador del despacho del legislador Doroteo, a cambio de 15 500 soles.

"No sé en qué momento cambió. No sé en qué he fallado" Raúl Doroteo Neyra

Ante esta situación, la madre interpuso una demanda ante el Poder Judicial para declarar la nulidad de la donación, ya que ella, en calidad de conyugue, nunca había autorizado el trámite de cesión de la propiedad.

"Sabiendo que ya había un proceso judicial en curso (para declarar nula la donación), ella (Martha René Trigoso Pinto) lo vende para entorpecer el proceso", explicó Camilo Mendoza, abogado de María Melva Carbajo.

Por si fuera poco, Luis Miguel Silvio de la Cruz planteó una demanda contra la madre del congresista Raúl Doroteo, alegando que supuestamente padece de una incapacidad mental, después de que Melva Carbajo ganara en 2021 su pedido de nulidad de la donación de su casa.

"Al haberse declarado fundada la demanda inicial, consecuentemente las transferencias posteriores carecen de valor", enfatizó Camilo Mendoza.

No obstante, el dominical refirió que Raúl Felipe Doroteo, quien también afronta una denuncia constitucional en su contra por el caso 'Los niños', ha presentado el pasado 27 de agosto ante el Segundo Juzgado de Familia de Pisco una demanda de salvaguarda, con la que pretenden que su madrea sea declarada incapaz mentalmente, debido a un infarto cerebral que sufrió.

"Por tanto requiere de apoyo y salvaguarda para que la representen, resultado razonable el nombramiento de un apoyo conforme a la solicitud de mi hermano Jorge Martín Doroteo Carbajo en la presente acción", dice el legislador entre sus fundamentos de su requerimiento.

"Que le pida perdón a su madre, a mí no" Raúl Doroteo Neyra

Al respecto, su padre pide a las autoridades que le realicen los exámenes médicos a su esposa para que, apunta el programa periodístico, "se acredite que está más conscientes que él y sus cuatro hijos juntos".

"Si necesitara una salvaguarda en el hipotético caso, está su esposo y no su hijo menor que no vive con ella", remarca la reportera.

Según Cuarto Poder, Jorge Martín Doroteo Carbajo no tiene trabajo estable y tiene denuncias leves contra su cónyuge, un menor de edad y no cumple con su obligación de prestar alimentos.

El pasado 5 de septiembre fue la última audiencia por este caso, en la que el juez suspendió la sesión debido a que los hermanos no acreditaron la supuesta incapacidad mental de su madre.

"El que tiene la verdad en la mano, no tiene por qué temer a nadie. La verdad es una", enfatizó el padre.