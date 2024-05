Congresista Flores Ancachi tras haber insultado a periodista: "Me arrepiento, pero sigo pensando lo mismo"

Congreso Flores Ancachi llamó "mermelero" a periodista que le consultó sobre denuncias en su contra

El congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular), en diálogo con RPP, se pronunció respecto al insulto que profirió contra un periodista del dominical Cuarto Poder cuando éste le consultó por la contratación en su despacho parlamentario de dos allegados de su hija, Astridh del Pilar Flores (26).

Como se sabe, el último domingo, el referido programa periodístico reveló que dos bachilleres en arquitectura, Gabriel Alejandro Aragón Andía y Christian Rivera Aguilar, entraron al Área de Ingeniería y Mantenimiento del Congreso en octubre de 2021 con sueldos de S/ 4 000, montos que fueron incrementándose en los últimos años.

En 2023, Aragón fue a trabajar directamente con el legislador acciopopulista para manejar sus redes sociales con un sueldo de S/ 6 000 mensuales, mientras que Rivera se convirtió en fotógrafo de la bancada de Acción Popular con un salario similar, de acuerdo con el dominical.

Consultado sobre esta situación, el parlamentario llamó "mermelero" al periodista, antes de colgar la llamada. Al respecto, Flores Ancachi dijo en la Rotativa del Aire que se arrepentía de ese calificativo, pero que seguía pensando lo mismo.

"Con referencia a este último impase que hubo y yo le lanzó el calificativo al señor, ocurre que él primero, y de mala manera, llama a mi hija, increpándola de frente, sin presentarse, ‘Astrid Flores Ancachi, ¿el señor Alejandro Aragón es su enamorado?’ ¿Cómo va a hacer eso?", indicó en RPP.

"Yo nunca he amenazado ni insultado (a algún periodista). Estas equivocado. En el caso de ‘mermeleros’ no solo lo digo yo, lo dicen varios; no solo políticos, sino personas de a pie (…) Sí, me arrepiento, pero sigo pensando lo mismo, porque ya tienen precedentes (...) ¿Tienen o no tienen denuncias de casos en los que se ven muchos periodistas que habrían recibido de empresas constructoras, por ejemplo?", aseveró.

"Los arquitectos llevamos cursos de fotografía"

Por otro lado, el congresista justificó la contratación de los referidos trabajadores, pese a que las labores que realizan en su despacho no se corresponden con sus carreras profesionales. Ante ello, dijo que los arquitectos llevan "cursos de fotografía".

"Yo soy arquitecto, mi hija es arquitecta, no solamente trabajo con los dos señores que son arquitectos, sino con todo un grupo de arquitectos. Hay que resaltar que mi asesor principal y el asesor II son abogados, nada que ver con la arquitectura. Los señores realizan temas específicos como técnico y auxiliar, y hacen labores relacionadas a redes sociales, fotografía y otros", aseveró.

"No solamente eso, quiero resaltar que también hacen proyectos de ley, la parte de la exposición de motivos, no es que solamente hacen fotografía. Los arquitectos llevamos cursos de fotografía, de marketing empresarial porque nos forman para tener nuestra empresa constructora. No hay mayor detalle ahí", agregó.

Asimismo, el parlamentario negó que Gabriel Alejandro Aragón Andía y Christian Rivera Aguilar sean allegados a su hija.

“Aprovecho para aclarar que no son ningunos amigos de mis hijas (...) Por otro lado, es la Oficina de Recursos Humanos la que filtra los perfiles antes de hacer los contratos. Yo no contrato, sino la Oficina de Recursos Humanos en base a las propuestas. En esa misma línea, muchas de mis propuestas también fueron observadas porque no cumplían con el perfil", resaltó.

Cabe señalar que, según el reportaje emitido ayer, Aragón es “amigo íntimo” de Astridh Flores, hija del parlamentario, a quien habría conocido en el 2017. Ambos estudiaron juntos la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, y también viajaron juntos a Ecuador en el 2018.

Otra prueba que mostraría el vínculo es que, en marzo de 2023, la joven fundó una empresa y consignó la dirección de la compañía en el inmueble donde reside Aragón, en Jesús María.

En tanto, Christian Rivera es amigo de los dos jóvenes. El reporte periodístico señaló que, en el 2022, Aragón y la hija de Flores Ancachi participaron en un proyecto audiovisual de Rivera. Asimismo, Rivera y la hija del congresista tramitaron hace dos años sus traslados de la Universidad Nacional del Altiplano a la Universidad de San Martín de Porres.

Finalmente, el parlamentario dijo que este tipo de contrataciones para actividades que no se corresponden con la formación profesional de sus encargados no se habría dado solo en su despacho.

"En todo caso, no son los únicos. Revisen también otros despachos. Cumplen el perfil, y al hacerles el contrato así lo admite la Oficina de Recursos Humanos. Cumplen el perfil, porque en los perfiles en los que se están desenvolviendo se necesita quinto año de secundaria para hacer de auxiliar, y en los otros temas ser egresado de la universidad, no se especifica de qué carrera", aseveró.