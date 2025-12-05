"Debería tranquilizarse un poco": reacciones en el Congreso ante querella que interpondrá Delia Espinoza contra Rospigliosi

Delia Espinoza anunció este jueves que presentó una querella ante la Corte Suprema contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. | Fuente: Andina / Congreso

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció este jueves que presentó una querella ante la Corte Suprema contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presuntamente difamarla públicamente y negarse a rectificarse.

Tras el anuncio de Espinoza, diversos congresistas se han pronunciado, entre ellos el parlamentario José Cueto (Honor y Democracia), quien señaló que la decisión de la extitular del Ministerio Público no le extraña, pues considera que siempre ha tenido una actitud “confrontacional”.

“La señora Espinoza se ha caracterizado siempre por confrontarse con todos. Lo ha hecho desde el que llegó a la Fiscalía. No me extraña, tiene una posición siempre confrontacional, no solo con el Congreso, con la misma Junta de Fiscales, con la JNJ, hasta con su abogado que le dio la cautelar, ahora lo está querellando. Creo que la señora Espinoza debería tranquilizarse un poco y pensar bien”, aseveró.

Por su parte, el congresista Jaime Quito indicó que no considera pertinente la querella interpuesta por la defensa de Espinoza Valenzuela; sin embargo, precisó que está en su derecho presentar el recurso legal que crea correspondiente.

“Tiene todo el derecho de interponer la demanda o lo que crea correspondiente y en ese sentido verán los fueros para que se vea lo pertinente. Además, no creo adecuado que se esté denunciando de esta manera cuando más bien se sienten acorralados por las denuncias que se hacen. Cuando uno cumple su función, que, en este caso, como fiscal de la Nación, tiene que denunciar a los altos funcionarios que puedan estar cometiendo algún tipo o exista algún indicio de delito”, manifestó.

La inhabilitación de Delia Espinoza

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles inhabilitar por 10 años del ejercicio de la función pública a Delia Espinoza, tras aceptar dos pedidos de reconsideración y someter este caso a una nueva votación.

La inhabilitación de Espinoza Valenzuela tomó lugar después de un primer intento fallido en la mañana, cuando la moción no alcanzó los votos necesarios y la denuncia constitucional se archivó.

La primera votación apenas obtuvo 63 de 68 votos requeridos para inhabilitar a Delia Espinoza. Pero los congresistas Jorge Montoya y Norma Yarrow solicitaron una reconsideración, por lo que la representación nacional volvió a votar.

En una nueva votación, Espinoza fue inhabilitada con 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato.

Según el informe final que recomienda su inhabilitación, Espinoza Valenzuela – en su condición de integrante de la Junta de Fiscales Supremos – no acató la Ley 3210, una normativa que devolvía a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares de delitos.






