Reglamento de Renovación Popular que motivó renuncias en el partido siguió "toda la ruta legal", aseguró Rafael López Aliaga

Lima Rafael López Aliaga no descartó presentarse a las elecciones presidenciales

Rafael López Aliaga no descartó presentarse a las elecciones presidenciales | Fuente: Andina/Congreso

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló que la publicación del nuevo reglamento de bancada que ha motivado las renuncias Jorge Montoya, José Cueto y Javier Padilla al partido Renovacion Popular ha seguido "toda la ruta legal". Ello, pese a que Montoya indicó que el fin de esta modificación "es trasladar todo el poder a López Aliaga e intervenir en los asuntos internos de la bancada".

"Un partido tiene un órgano máximo, que es la asamblea del partido. Y hace más de un año ha reformado el estatuto del partido, que es la constitución. Todos los delegados de todo el país, que tienen su asamblea anual, vieron este problema: había una dicotomía entre la bancada y el plan de gobierno de Renovación Popular por el cual hemos sido elegidos", dijo en Enfoque de los Sábados.

"Los reglamentos de bancada son parte del estatuto. Un partido tiene todo el derecho de que, en parte de su estatuto, de su estructura, esté el reglamento de bancada. Eso ya fue aprobado hace más de un año (...). Ya toca que haya una rotación de voceros. Los actuales han estado buen tiempo y hay otros integrantes de bancada que quieren tener la vocería. Entonces el reglamento dice que el presidente del partido es miembro en las deliberaciones de la bancada, que tiene voz y voto, dirige la bancada para que se respete el plan de gobierno", aseveró.

"El reglamento ha sido enviado a todos los congresistas, ha sido publicado ya en el Congreso de la República siguiendo todo el canon legal, siguiendo toda la ruta legal. El Reglamento del Congreso dice que (se necesita) mayoría de congresistas que presentan un reglamento -solo dice presentar, no aprobar-. El Congreso del partido ya definió un reglamento para la bancada", agregó.

Rafael López Aliaga no descartó presentarse a las elecciones presidenciales | Fuente: RPP

Rafael López Aliaga no descartó presentarse a las elecciones presidenciales en el 2026

Pese a que en la imágenes se podía apreciar un cartel que decía: Rafael López Aliaga, presidente 2026, insistió en que su viaje a Iquitos tenía una motivación académica y negó haber ido a lanzar una campaña. No obstante, señaló que todavía sigue analizando presentarse a las próximas elecciones generales.

"Yo pedí dos días de descanso para irme a Iquitos y di una conferencia y los chicos de la UNAP (...) dijeron: 'Porky presidente', 'Porky presidente'. Y les dije: 'Por favor, no me metan en problemas, porque estoy en un ámbito académico'", indicó.

"No fui a lanzarme a nada. Me he reunido con Carlos Añaños siete veces: en España, aquí, en la embajada americana. Y le he dicho que asuma. (Si no quisiera), sigo analizando", finalizó.