Montoya dice que renunció a Renovación Popular porque nuevo reglamento interno traslada el "poder" a López Aliaga

El congresista Jorge Montoya explicó este viernes que su salida de la militancia del partido Renovación Popular se debe a la presentación del reglamento interno de la bancada que, según dijo, le “traslada” todo el poder al líder de esta agrupación y actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

Los parlamentarios Javier Padilla y José Cueto también siguieron a Montoya y anunciaron su salida del partido. Sin embargo, los tres permanecerán dentro de la bancada celeste.

A pesar de que Gladys Echaíz no es afiliada al partido, sino una congresista que se sumó a la bancada tras su salida de Alianza para el Progreso (APP), respalda la decisión de los colegas, según dijo Jorge Montoya.

En el programa ‘Las Cosas como Son’, el citado parlamentario señaló que tanto él como sus colegas renunciantes no tenían conocimiento de la redacción del nuevo reglamento interno, sino que solo fueron citados a suscribir el documento.

El legislador contó que convocó a un pleno de la bancada para el 3 de mayo, a fin de discutir los puntos del documento, pero – acotó – el alcalde de Lima ordenó suspender el encuentro.

“La aprobación del reglamento no es porque alguien me ordena que se apruebe y se aprueba. No. Se discute, se debate y se vota artículo por artículo. Eso no se acepta, se trabaja bien o no se trabaja”, declaró.

El congresista alegó modificatorias que, a su criterio, permiten que López Aliaga tenga más influencia sobre la bancada celeste.

“Se han modificado varias cosas, pero al final es trasladar todo el poder al presidente del partido [Rafael López Aliaga] e intervenir en los asuntos internos de la bancada”, agregó.

Y es que el reglamento interno – al que accedió RPP – establece en su artículo cinco que el plenario del grupo parlamentario es “presidido y conducido por el presidente del partido Renovación Popular, quien tiene voz y voto”.

Montoya Manrique dijo así que ha tratado de reunirse con el burgomaestre capitalino desde hace tiempo, pero este pospone los encuentros.

“Le he pedido hablar en varias oportunidades y siempre me ha dado la largona. Me decía ‘no se puede, tengo la agenda completa y será más tarde’. Le he dicho domingo en la tarde, pero tampoco lo ha aceptado”, señaló.

Jorge Montoya acusa a Alejandro Muñante de querer la vocería de Renovación Popular

Asimismo, Montoya Manrique denunció que, mientras se realizaban las coordinaciones para el mencionado pleno, el reglamento interno fue presentado al Parlamento, con las firmas de Miguel Ciccia, Alejandro Muñante, Noelia Herrera, María de los Milagros Jáuregui Martínez de Aguayo y Javier Padilla, quien retiró su rúbrica.

“Mientras hacían ese papel, estaban presentándolo al Congreso y pese a que estaba abierto el pleno para discutirlo. Se sublevan y, de ninguna manera leal, lo presentan al Congreso”, alegó.

De acuerdo con Jorge Montoya, en los últimos meses, hubo un “cambio de actitud” de los congresistas Muñante, Ciccia, Herrera y Jáuregui, debido a que dejaron de asistir a las reuniones de la bancada previas a las sesiones del pleno del Parlamento.

“Sospechábamos que tenían algún problema, pero no lo manifestaba”, indicó.

El almirante en retiro también confesó haber sido “blando” por no haber impuesto sanciones en su calidad de vocero. “Estas cosas he tenido que manejar de otra forma”.

En ese sentido, el legislador acusó a su aún colega de bancada, Alejandro Muñante, de querer la vocería de la agrupación.

“Siempre ha querido ser vocero. Es una persona muy ambiciosa que se olvida de los principios cuando quiere hacer sus cosas”, cuestionó.

Ratificó sus acusaciones al recordar que, en el pasado, Muñante votó en contra de que él continuara siendo el vocero de la bancada celeste.