Renovación Popular anuncia que promoverá una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo

Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

La bancada de Renovación Popular anunció este miércoles que promoverá una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero no en un plazo inmediato sino cuando logren convocar a otras fuerzas políticas del Congreso a sumarse a la iniciativa y conseguir los votos necesarios para la destitución del mandatario.

"Se tiene que conseguir 87 voluntades para hacerlo y eso lo vamos a lograr con el tiempo, por eso vamos a esperar a que se llegue a ese momento de vacancia", dijo el vocero de la bancada celeste, Jorge Montoya.

"Vamos a generarlo a través de reuniones y de las propuestas que llevaremos a nuestros compañeros congresistas para covencerlos de que estamos pidiendo lo correcto. Tenemos que estar de acuerdo que los argumentos sean considerados por todos ", agregó.

Montoya indicó que aún no ha habido una comunicación con las bancadas, pero sí a nivel indidual con congresitas de diversos grupos parlamentarios. Además, adelantó que su bancada informará sobre los avances de las conversaciones.

A través de un comunicado, Renovación Popular dijo que espera "que las fuerzas políticas del Congreso sean conscientes de que el Perú debe anteponerse a los intereses partidarios y políticos y no formar parte de este desgobierno que nos está llevando al caos".





"Pedro Castillo se ha burlado del Perú"

Entre las consideraciones para promover un nuevo proceso de vacancia contra Castillo, la bancada celeste señala que el presidente "se ha burlado del Perú desde su postulación al cargo más importante del país" y "no tiene las competencias ni una base mínima de conocimientos para estar al mando del gobierno".

"Postuló sin saber que significa gestionar desde el más alto nivel del Estado. Recientemente en un medio internacional aseveró que no sabe gobernar pero que está aprendiendo. Ha quedado en evidencia que el país se encuentra en manos de un incapaz", asevera el comunicado.

"Como congresistas y representantes legítimos del pueblo estamos en la obligación moral y ética de levantar nuestra voz de protesta ante tantas incoherencias y desaciertos durante la gestión de este gobierno fallido. No podemos permitir que el Perú retroceda por las ineptitudes y falta de liderazgo del señor Pedro Castillo", indica el texto.

El 7 de diciembre de 2021, el Congreso rechazó admitir a debate una moción de vacancia planteada contra el presidente Pedro Castillo. La propuesta -impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País- no alcanzó los votos necesarios (46 a favor, 76 en contra y 4 abstenciones) para que su contenido se ponga a discusión en el pleno del Parlamento.

Cevallos rechaza posible moción de vacancia

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, se mostró en contra del anuncio de la bancada Renovación Popular, de que promoverá una nueva moción de vacancia contra presidente Pedro Castillo.

“Yo no comparto la idea de la vacancia. Me parece que el pueblo ha elegido y se debe respetar la decisión popular y si no, pues, se tienen que mostrar pruebas concretas”, manifestó en conferencia de prensa.

“No podemos anteponer intereses políticos sectoriales a los intereses del país, de tener estabilidad, de dejar que el Gobierno trabaje. (...) Para mí, estos rumores de vacancia no son lo que la ciudadanía quiere en estos momentos”, añadió.

Al respecto, consideró que las críticas deben apuntar “a los que necesitamos en el país, que es resolver la crisis, profundizar el crecimiento económico, trabajar en los sectores salud y educación de manera más intensiva”.

