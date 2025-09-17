Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Novelas contra el olvido
EP 35 • 40:34
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP216 | INFORMES | Cédula electoral 2026: lo que debes saber para votar por senadores y diputados
EP 216 • 03:15
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscal de la Nación dice que no debe salir del cargo y acusa a la JNJ de venganza
EP 1868 • 14:30

Dictamen de octavo retiro de la AFP se verá hoy en el Pleno del Congreso, anuncia presidente de la Comisión de Economía

Pleno del Congreso
Pleno del Congreso | Fuente: Andina
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

El titular de la Comisión, Víctor Flores, indicó que ya se vienen recolectando las firmas para que el dictamen aprobado por este grupo de trabajo sea debatido en el Pleno este mismo miércoles.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Víctor Flores, aseguró que se vienen recolectando las firmas necesarias para que el dictamen de retiro de las AFP, aprobado por este grupo de trabajo, se debata este mismo miércoles en el Pleno.

"Ya estamos haciendo la recolección de firmas de los congresistas de la comisión para que hoy mismo en la noche se agende en el pleno y se toque para después votarlo, de tal manera que hoy mismo tenemos un consenso de ideas y mayoritario para que la población se vea beneficiada", manifestó el legislador de Fuerza Popular tras la sesión.

Flores agregó que el consenso durante el debate en la comisión fue "unánime" entre todas las bancadas para asegurar el retiro extraordinario de 4 UIT para los afiliados a la AFP.

Agregó que el "consenso mayoritario" es también reafirmar la restitución del retiro del 95.5 % del total de los fondos, sin distinción de edad, para todos los afiliados; así como la exclusión a los trabajadores independientes de la obligación de aportar.

"La población está esperando esa noticia, no podemos dejar de hacerla porque es necesario establecer algunos patrones, porque este era un tema pendiente y no podemos seguir haciendo que el tiempo se dilate más. Ya es un acuerdo tomado", refirió.

Aprueban octavo retiro de AFP

La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles, por mayoría, el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)  En total, 24 congresistas votaron a favor, ninguno en contra y tres se abstuvieron.

La medida no contempla ninguna excepción, así los trabajadores podrán disponer de hasta S/21.400 (4 UIT) de forma voluntaria.

Marginal

MARGINAL | 212 | Retiros de los fondos de las AFP

Hace unos meses se aprobó un retiro más de los fondos de las AFP. Esto vino acompañado del usual ataque a las administradoras privadas de los fondos de pensiones y de todo tipo de mitos, a los cuales ya deberíamos estar acostumbrados. Lo preocupante es que después de estos retiros muchos estarán desprotegidos y no tendrán de qué vivir cuando se jubilen. Lo que es peor, tanto mito ha llevado a que muchos saquen el dinero para lo que sea y no lo utilicen sabiamente. La SBS, por su lado, no hizo ninguna campaña de concientización, por supuesto. - Asociación Qispi, El retiro de las AFP: (https://www.youtube.com/watch?v=o2sow1umgmU)
Marginal
Marginal
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Retiro de AFP

Más sobre Congreso

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA