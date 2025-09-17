Dictamen de octavo retiro de la AFP se verá hoy en el Pleno del Congreso, anuncia presidente de la Comisión de Economía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Víctor Flores, aseguró que se vienen recolectando las firmas necesarias para que el dictamen de retiro de las AFP, aprobado por este grupo de trabajo, se debata este mismo miércoles en el Pleno.

"Ya estamos haciendo la recolección de firmas de los congresistas de la comisión para que hoy mismo en la noche se agende en el pleno y se toque para después votarlo, de tal manera que hoy mismo tenemos un consenso de ideas y mayoritario para que la población se vea beneficiada", manifestó el legislador de Fuerza Popular tras la sesión.

Flores agregó que el consenso durante el debate en la comisión fue "unánime" entre todas las bancadas para asegurar el retiro extraordinario de 4 UIT para los afiliados a la AFP.

Agregó que el "consenso mayoritario" es también reafirmar la restitución del retiro del 95.5 % del total de los fondos, sin distinción de edad, para todos los afiliados; así como la exclusión a los trabajadores independientes de la obligación de aportar.

"La población está esperando esa noticia, no podemos dejar de hacerla porque es necesario establecer algunos patrones, porque este era un tema pendiente y no podemos seguir haciendo que el tiempo se dilate más. Ya es un acuerdo tomado", refirió.

Aprueban octavo retiro de AFP

La Comisión de Economía del Congreso aprobó este miércoles, por mayoría, el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) En total, 24 congresistas votaron a favor, ninguno en contra y tres se abstuvieron.

La medida no contempla ninguna excepción, así los trabajadores podrán disponer de hasta S/21.400 (4 UIT) de forma voluntaria.