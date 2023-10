Comisión de Ética aprobó investigar de oficio a congresista Rosselli Amuruz

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó la tarde de este lunes investigar de oficio a la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, cuestionada por participar de una fiesta que terminó en un asesinato en Lince, así como por supuestos vínculos entre trabajadores a su cargo y quien sería su pareja, el exparlamentario Paul García.

La denuncia de oficio contra la legisladora de Avanza País por presunta vulneración a la ética parlamentaria fue aprobada con 17 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, según informó el titular de dicho grupo de trabajo, Diego Bazán.

El pasado miércoles, el Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura planteada contra Rosselli Amuruz. Esta propuesta obtuvo 51 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones.

Rosselli Amuruz era acusada por haber incumplido el respeto institucional al participar de una fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García, un día antes del homenaje que se realizó en el Parlamento en honor a Hernando Guerra García, fallecido el 29 de setiembre.

Amuruz negó organización de fiesta

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria negó haber organizado la fiesta de García, pese a los chats y un audio difundidos por un programa dominical, en los que se daría a entender lo contrario.

“Yo no he mentido, porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto”, comentó en diálogo con la prensa desde el Parlamento.

Amuruz aseguró que se limitó a hacer un “presente” al agasajado. “Creo que muchos de ustedes de repente han podido acudir a un cumpleaños y han podido hacer algún presente, y eso no te hace organizador”, sostuvo.

“Soy una invitada, porque yo no hago la lista de invitados. Lo que ha salido es de que yo he colaborado con un regalo, ¿eso me hace partícipe de una organización?”, agregó.

El pasado domingo, Carlos Valdivia, hermano de Abel Valdivia -acusado de asesinar a Christian Tirado-, aseguró que la congresista Rosselli Amuruz sí organizó la fiesta en Lince.