“Debería dar un paso al costado”: reacciones en el Congreso tras difusión de chats y audio de Rosselli Amuruz

"Debería dar un paso al costado": reacciones en el Congreso tras difusión de chats y audio de Amuruz

Legisladores de distintas bancadas se pronunciaron luego de que se hicieran públicos, en un dominical de TV, chats y un audio que vincularían a Rosselli Amuruz con la organización de la fiesta que terminó con el asesinato del comunicador Christian Tirado.

En diálogo con RPP Noticias, el congresista Alex Paredes (Bloque Magisterial) consideró que, con estas revelaciones, hay suficientes elementos para que la Comisión de Ética investigue a la tercera vicepresidenta del Parlamento.

“Lo que aparece es un antivalor, ¿no es cierto? Haber afirmado primigeniamente algunos hechos que, luego, han sido desmentidos con chats significa reconocer”, refirió.

Por su lado, el parlamentario Jorge Montoya (Renovación Popular) consideró que Amuruz debe dar “un paso al costado”, tras la difusión del citado material audiovisual.

“Lo que está saliendo a la luz es para descalificarla totalmente. Ella misma se está enredando en sus palabras. No es lo adecuado para un congresista y debería dar un paso al costado. Se afecta la imagen del Congreso”, manifestó.



Negó haber organizado la fiesta

Esta mañana, Rosselli Amuruz negó haber organizado la fiesta de Paul García, que terminó con la muerte del comunicador Christian Tirado; pese a los chats y un audio -difundidos el pasado domingo- que darían a entender lo contrario.

“Yo no he mentido, porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto”, comentó en diálogo con la prensa.

Al respecto, la parlamentaria aseguró que se limitó a hacer un “presente” al agasajado. “Creo que muchos de ustedes de repente han podido acudir a un cumpleaños y han podido hacer algún presente, y eso no te hace organizador”, sostuvo.

“Soy una invitada, porque yo no hago la lista de invitados. (...) Lo que ha salido es de que yo he colaborado con un regalo, ¿eso me hace partícipe de una organización?”, agregó.

El pasado domingo, Carlos Valdivia, hermano de Abel Valdivia -acusado de asesinar a Christian Tirado-, aseguró que la congresista Rosselli Amuruz organizó la fiesta en Lince.

En el programa Punto Final, mostró chats que vincularían a la legisladora con la organización del agasajo. “El chico del bar me está escribiendo. Necesita cerrar el tema porque si no lo toma alguien más el bar. Llámalo, por favor”, escribió Amuruz.

El dominical también difundió un audio en el que se escuchar a la congresista: “Va a haber toldo, todo va a estar toldeado, todo va a estar tapado y cubierto en caso llueva”.