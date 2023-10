Pese a audio y chat revelados, Rosselli Amuruz niega haber organizado la fiesta de Paul García: “Yo no he mentido”

Congreso Rosselli Amuruz negó haber organizado la fiesta de Paul García

Rosselli Amuruz dio sus descargos en diálogo con la prensa. | Fuente: RPP

La congresista Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Legislativo, negó haber organizado la fiesta de Paul García, que terminó con la muerte del comunicador Christian Tirado; pese a los chats y un audio -difundidos el pasado domingo- que darían a entender lo contrario.

“Yo no he mentido, porque el que organiza una reunión se ocupa de todo el tema logístico, hace todas las contrataciones y todos los pagos al respecto”, comentó en diálogo con la prensa.

Al respecto, la parlamentaria aseguró que se limitó a hacer un “presente” al agasajado. “Creo que muchos de ustedes de repente han podido acudir a un cumpleaños y han podido hacer algún presente, y eso no te hace organizador”, sostuvo.

“Soy una invitada, porque yo no hago la lista de invitados. (...) Lo que ha salido es de que yo he colaborado con un regalo, ¿eso me hace partícipe de una organización?”, agregó.

El pasado domingo, Carlos Valdivia, hermano de Abel Valdivia -acusado de asesinar a Christian Tirado-, aseguró que la congresista Rosselli Amuruz organizó la fiesta en Lince.

En el programa Punto Final, mostró chats que vincularían a la legisladora con la organización del agasajo. “El chico del bar me está escribiendo. Necesita cerrar el tema porque si no lo toma alguien más el bar. Llámalo, por favor”, escribió Amuruz.

El dominical también difundió un audio en el que se escuchar a la congresista: “Va a haber toldo, todo va a estar toldeado, todo va a estar tapado y cubierto en caso llueva”.



Descarta renunciar

En otro momento, Rosselli Amuruz descartó que vaya a presentar su renuncia a la Tercera Vicepresidencia del Congreso, tal como han solicitado desde distintos sectores.

“Yo no tengo nada que temer, me siento con toda transparencia y totalmente limpia. El que teme de algún acto ilícito es aquella persona la que debe renunciar”, manifestó.

“El que renuncia es quien tiene algo que ocultar. Yo estoy limpia y la persona que teme, que tiene miedo, no trasciende. Yo soy una joven que ha cometido un error en acudir una fiesta, pero no he cometido un delito y no tengo nada que ocultar”, agregó.

Al ser consultada por la moción de censura presentada en su contra, la congresista sostuvo: “Yo respeto la opinión de todos mis colegas y, si me tengo que someter a la moción de censura, pues que se vea”.