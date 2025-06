Extender el Reinfo "implica seguir en el limbo de la informalidad" y es "altamente probable" que no sea la última ampliación, según consultor minero

El consultor minero Iván Arenas consideró que la nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) evitará la promoción de la Ley MAPE, con lo cual "se seguirá en el limbo de la informalidad" y es "altamente probable" que esta no sea la única ampliación, pues no se descarta que se extienda al 2026.

En diálogo con RPP, dijo que existe responsabilidad del Congreso y del Gobierno en el fracaso de la formalización de mineros desde la instauración del Reinfo. Asimismo, cuestionó la propuesta impulsada por el congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, la cual consideró como "absolutamente politizada".

"Una ley que lo que hacía es básicamente era consolidar las invasiones de las concesiones [...] No solamente creaba una especie de servidumbre minera en la que legitimaba la invasión de concesiones, además de eso, reconceptuaba algunos conceptos fundamentales como minería ilegal, minería informal. Era una ley absolutamente muy mala", precisó.

Arenas mencionó que el apoyo a esta cuestionada iniciativa provino de parlamentarios que tendrían alianzas con dirigentes de la minería informal. En esta línea, remarcó que algunos grupos parlamentarios observan la formalización minera "con ojo político" a un año de la realización de las elecciones generales.

"Aquí el problema es que un tema que debería ser específicamente técnico, se ha confundido y pasa a ser un tema político. Y el Congreso evidentemente es una institución política y está viendo con ojo político electoral lo que está sucediendo", señaló.

Por su parte, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, dijo que la entrada en vigor de la Ley MAPE todavía se ve frustrada por temas "que no serán fáciles de llegar a un acuerdo", como la inclusión de la minería ancestral.

Cuestionó también el papel "dirimente" del Minem dentro de la norma, postura que Arenas también calificó como imposible.

"Muchas veces el Estado, a través del Minem, es parte de un proceso administrativo de alguna de las empresas. Entonces, es muy difícil que un tercero como el Estado lidie, entendiendo de que tiene procesos con una de esas partes, a favor de una de ellas. Es, por así decirlo, un punto de vista irresponsable", indicó Arenas.

Suspensión minera en Pataz no dio resultados

Por otro lado, Herrera remarcó que la suspensión de 30 días de la actividad minera en Pataz "no ha dado grandes resultados", según información recogida desde la zona, por lo que la consideró como una medida "reactiva" ante el aumento de la criminalidad en esta ciudad.

"Me sorprendió que detuvieran las actividades, pensé que lo habían coordinado con las empresas, luego me di con la sorpresa de que no lo habían coordinado, que las empresas protestaron [...] No estamos hablando de un Estado que va mirando lo que está ocurriendo, va tomando nota y ya está, listo; estamos hablando de un estado que se encuentra en una situación nueva y reacciona de esa forma", afirmó.

En suma, remarcó que los próximos seis meses serán claves en cuanto a la situación de la minería en el país.

"Tiene que haber una ley MAPE de consenso absolutamente técnica entre diferentes stakeholders, diferentes actores que participan y no solamente en un sector. Tenemos que evidenciar que hay un problema en que la ilegalidad se filtra en la informalidad a través de lo que se llama Reinfo. Creo que es importante establecer plazos a esto, porque lo que podemos hacer es un proceso de formalización que sea infinito, sino que tiene que haber un plazo", aseguró.