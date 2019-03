El presidente del Consejo de Ministros habló de la forma en que el Ejecutivo apostará por el diálogo. | Fuente: Ministerio de Cultura

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se pronunció este lunes sobre el rol que tendrá para manejar la relación entre el Ejecutivo y Fuerza Popular en el Parlamento.

Según explicó, desde su cargo apostará por el diálogo, pues esa es la “vocación del Gobierno”, del presidente Martín Vizcarra. En esa línea comentó que se tiene que dejar de lado la confrontación, pues está en juego “el bienestar de todos los peruanos”.

“Espero que sea una relación de dialogo, la vocación del gobierno y la que me toca a mí en este caso como premier es de diálogo. Tengo la impresión que todos quienes estamos involucrados en la política en nuestro país tendríamos que haber llegado a la conclusión de que la confrontación no es lo que la ciudadanía quiere”, dijo a Canal N.

Sobre diferencias

Respecto de las diferencias políticas con la primera minoría en el Congreso, el Jefe del Gabinete Ministerial comentó que, si bien se puede tener discrepancias, el tema está en cómo estas sean abordadas.

“Considero que nuestro país está por encima de nuestras diferencias, no se trata de no tener diferencias, se trata de cómo discrepamos”, sostuvo.

Agredeció a oposición

Del Solar también agradeció el beneficio de la duda que le otorgó el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, quien aseguró que no tendrían una actitud negativo con él, solo porque renunció cuando le dieron el indulto a Alberto Fujimori.

“He escuchado algunas declaraciones cómo por ejemplo del congresista Tubino en el sentido de que tenemos que conversar he escuchado que me ha dado el beneficio de la duda y se lo agradezco”, comentó.